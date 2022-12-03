《尹食堂》番外篇《瑞鎮家》開拍？朴敘俊在墨西哥被目擊，身旁還有防彈少年團V！

《尹食堂》番外篇《瑞鎮家》（導演羅暎錫、張恩貞）是由一直擔任專務的李瑞鎮晉升爲社長運營食堂的綜藝節目。

一直作為「尹食堂」系列的主廚兼社長的尹汝貞這次確定不出演，但《尹食堂》的原班人馬鄭有美、朴敘俊，還有另一個衍生節目《尹STAY》的崔宇植都將加入。（但還是偷偷期待尹社長可以作為客人登場一下呀～）



在《尹食堂》展示過烤肉、拌飯、雜菜等代表韓國的傳統食物，而《瑞鎮家》將挑戰韓國街頭小吃，預計以更加親切的菜單與觀眾見面。而《瑞鎮家》將在12月初開始進行拍攝，此前有韓媒報導墨西哥是新食堂最優先候選地。



近日，朴敘俊和BTS防彈少年團V（金泰亨）在墨西哥被偶遇，相關照片在 SNS 上瘋傳。這也讓網友紛紛表示：「羅PD的新綜藝V也會出演嗎」、「聽說崔宇植也在拍攝，好期待」、「好想快點看到李瑞鎮的食堂」、「好期待」、「如果能遇到的話，也太幸運」等等。

Mexico shooting schedule on DEC and nobody know when my bebe FLY... Freedom is yours, love pic.twitter.com/CLdpLSD0Bc — (@heaven_borahae) December 2, 2022

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