TXT秀彬忙和粉絲打招呼，下秒撞柱子還對他道歉！可愛片段在論壇瘋傳，粉絲：必須保護他XD

太可愛不過走路要小心!

TXT隊長秀彬又塑造一樁可愛事蹟!超高身高加上帥氣的顏值,秀彬的個性卻像兔子一樣萌,先前在節目《出差十五夜》HYBE篇中,以隨機舞蹈橋段征服現場前輩,可愛的賣命熱舞,讓SEVENTEEN集體大喊:「我入坑秀彬了!!」



在外作為隊長自然要有氣勢,然而私下的秀彬還會對團內的弟弟撒嬌,有次對忙內修寧凱執行「暴力餵食口香糖」,讓人拒絕不了!奶兇的模樣好可愛~



soobin aggressively trying to give huening kai some gummies pic.twitter.com/4MiLe52yYA

今年在MAMA舞台上,TXT也帶來超炸舞台嗨翻現場、再次證明Live實力,不愧是時下超夯男團~從開場、雙人舞、到主打歌橋段全部完美消化,甚至還製造意外的舞台效果。



在機場返國的路上,秀彬和讓情粉絲開心地揮手打招呼,結果一不注意撞到前方柱子,看起來超痛!結果秀彬回過神後,還和柱子道歉XD之後還繼續和粉絲揮手致意,可愛的模樣被錄下,在論壇上瘋傳!



soobin too busy waving to moas that he bumped at the pole we must protect him pic.twitter.com/Ho6i713Roo