TXT秀彬忙和粉絲打招呼，下秒撞柱子還對他道歉！可愛片段在論壇瘋傳，粉絲：必須保護他XD

TXT秀彬忙和粉絲打招呼，下秒撞柱子還對他道歉！可愛片段在論壇瘋傳，粉絲：必須保護他XD

明星   2022年12月2日   星期五17:00   Lorrie  

（封面圖源：Twitter@TXT_members）

太可愛不過走路要小心！

TXT隊長秀彬又塑造一樁可愛事蹟！超高身高加上帥氣的顏值，秀彬的個性卻像兔子一樣萌，先前在節目《出差十五夜》HYBE篇中，以隨機舞蹈橋段征服現場前輩，可愛的賣命熱舞，讓SEVENTEEN集體大喊：「我入坑秀彬了！！」

在外作為隊長自然要有氣勢，然而私下的秀彬還會對團內的弟弟撒嬌，有次對忙內修寧凱執行「暴力餵食口香糖」，讓人拒絕不了！奶兇的模樣好可愛～

今年在MAMA舞台上，TXT也帶來超炸舞台嗨翻現場、再次證明Live實力，不愧是時下超夯男團～從開場、雙人舞、到主打歌橋段全部完美消化，甚至還製造意外的舞台效果。

在機場返國的路上，秀彬和讓情粉絲開心地揮手打招呼，結果一不注意撞到前方柱子，看起來超痛！結果秀彬回過神後，還和柱子道歉XD之後還繼續和粉絲揮手致意，可愛的模樣被錄下，在論壇上瘋傳！

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