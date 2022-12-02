韓媒公開2022 MMA假唱名單：Live AR連「舞台呼吸聲」都提前錄好，網傻眼「根本是欺詐」

前不久網上傳出據說是MMA頒獎禮內部節目表的文件，網友驚訝發現很多歌手居然都是預錄音源、在舞台上對口型而已，對此韓國媒體JTBC進行了采訪取證！

網上流傳的節目表一共有5張，裡面除了註明表演時間和曲目外，還標註了使用的Audio類型，例如是MR還Live MR、AR、Live AR等等。



先來釐清各種Audio的含義：MR是指Music Recorded，也就是傳統意義上的伴奏、打歌節目安可舞台的版本，類似KTV伴奏，使用MR代表現場全開麥演唱; Live MR是包含和音的MR，一般全開麥唱跳指的就是這種。

AR指All Recorded，就是大家熟悉的音源，使用AR即代表完全對口型; Live AR是「像Live一樣的音源」，即歌手提前錄製的「現場版」，為了效果逼真，包含舞台表演時會出現的呼吸聲都一併錄進去，伴奏也會預錄成類似現場的感覺，是最難辨別的假唱方式。

根據那份節目單，2022 MMA頒獎禮只有五組藝人使用的是MR或現場樂隊伴奏，分別是ENHYPEN、10cm、MONSTA X、林英雄和MeloMance，其他藝人如TXT、NewJeans、LE SSERAFIM、（G）I-DLE等全部使用了Live AR。



對此，JTBC直接獲取MMA節目表進行了求證，表示他們拿到的版本與網上流傳版略有不同。 根據JTBC獲取的節目表，BE'O、ENHYPEN、10cm、MeloMance、MONSTA X、林英雄和BIG Naughty這6組藝人是用MR現場演唱會，耳膜少年團則使用MR進行提前錄製。

IVE用Live MR表演了《LOVE DIVE》，在《After Like》則是用Live AR; (G) I-DLE用Live MR演唱《Nxde》，到了《TOMBOY》則換成Live AR，intro部份田小娟的rap也是現場。



韓國網友認為Live AR無異於欺詐：「這個詞本身就很蠢」、「對真正現場開麥的歌手太不公平」、「就算唱跳實力再好，還是比不上Live AR的效果啊」、「不止一般人，連粉絲都被騙了」、「希望直播時可以註明是對口型還是現場演唱會」、「對ENHYPEN和MONSTA X刮目相看了」。

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