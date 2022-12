Stray Kids Felix在MAMA舞台全英致詞，澳洲口音讓網友直呼：「太性感！」

這口音好好聽~

今年MAMA順利落幕,Stray Kids作為第一天出席嘉賓,精彩表演炸翻現場!此外還是全球粉絲票選獎得主,海內外人氣爆棚。男孩們從紅毯造型就吸引全場焦點,全員以黑色調褲裝出場,看起來英氣風發!此外,成員Felix髮上的亮粉襯托白皙肌膚,超像童話王子!



the glitters on felix’s hair SO BEAUTIFUL pic.twitter.com/7lCjp7HyJY