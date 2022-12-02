Stray Kids Felix在MAMA舞台全英致詞，澳洲口音讓網友直呼：「太性感！」

這口音好好聽～

今年MAMA順利落幕，Stray Kids作為第一天出席嘉賓，精彩表演炸翻現場！此外還是全球粉絲票選獎得主，海內外人氣爆棚。男孩們從紅毯造型就吸引全場焦點，全員以黑色調褲裝出場，看起來英氣風發！此外，成員Felix髮上的亮粉襯托白皙肌膚，超像童話王子！



the glitters on felix’s hair SO BEAUTIFUL pic.twitter.com/7lCjp7HyJY — (@dailyseung2) November 29, 2022

除了帥氣外型，Felix在獲獎時的全英致詞也令人印象深刻！今年MAMA以全英形式進行，從小在澳洲長大的Felix，也是隊內的英文擔當，展現自己驚人的澳式口音，短短幾句話就讓全場淪陷！



先前在YouTube頻道中，Felix就曾秀出自己獨特的澳式口音，媲美英聽測驗的程度，在論壇掀起一陣熱烈討論！大家都紛紛表示她的英文發音真的好好聽，甚至說：追星還能練英文，一舉兩得XD



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