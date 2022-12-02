TXT秀彬忙和粉丝打招呼，下秒撞柱子还对他道歉！可爱片段在论坛疯传，粉丝：必须保护他XD

TXT秀彬忙和粉丝打招呼，下秒撞柱子还对他道歉！可爱片段在论坛疯传，粉丝：必须保护他XD

明星   2022年12月2日   星期五17:00   Lorrie  

（封面图源：Twitter@TXT_members）

太可爱不过走路要小心！

TXT队长秀彬又塑造一桩可爱事迹！超高身高加上帅气的颜值，秀彬的个性却像兔子一样萌，先前在节目《出差十五夜》HYBE篇中，以随机舞蹈桥段征服现场前辈，可爱的卖命热舞，让SEVENTEEN集体大喊：「我入坑秀彬了！！」

在外作为队长自然要有气势，然而私下的秀彬还会对团内的弟弟撒娇，有次对忙内修宁凯执行「暴力喂食口香糖」，让人拒绝不了！奶凶的模样好可爱～

今年在MAMA舞台上，TXT也带来超炸舞台嗨翻现场、再次证明Live实力，不愧是时下超夯男团～从开场、双人舞、到主打歌桥段全部完美消化，甚至还制造意外的舞台效果。

在机场返国的路上，秀彬和让情粉丝开心地挥手打招呼，结果一不注意撞到前方柱子，看起来超痛！结果秀彬回过神后，还和柱子道歉XD之后还继续和粉丝挥手致意，可爱的模样被录下，在论坛上疯传！

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