TXT攜正規4輯華麗回歸！首次收錄成員SOLO曲展現多樣魅力

人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）於今日（21日）下午6點（韓國本地時間）正式發行第四張正規專輯《The Star Chapter： TOGETHER》，為「星之章」系列劃下最終篇章。 本次專輯以「呼喚彼此的名字，拯救世界與自我」為主題，帶來情感與故事兼具的聽覺饗宴。

這是TXT今年的第三次新作回歸。 此前，他們曾在上半年世界巡演期間，驚喜公開數碼單曲《Love Language》與OST《那天到來時》，引發粉絲熱烈反響。新專輯共收錄8首歌曲，主打歌為《Beautiful Strangers》，講述透過對方獲得成長、並因獨特而更加美麗的我們之間的故事，旋律中蘊含了如魔法般的領悟與力量。

專輯曲目包含《Upside Down Kiss》、《Ghost Girl》、《Sunday Driver》、《Bird of Night》、《Dance With You》、《Take My Half》、《星之歌》，涵蓋多樣音樂風格，挑戰音樂上的多元可能。 新專輯也是TXT首次在團體專輯中加入成員SOLO曲，展現個別魅力並圍繞「一起」的主題傳遞個人情感。 然竣演繹了《Ghost Girl》、秀彬演唱《Sunday Driver》、休寧凱以《Dance With You》呈現反轉魅力、杋圭參與《Take My Half》製作、太顯則親自創作《Bird of Night》。



此外，《Beautiful Strangers》的舞台表演也成為亮點之一，成員們以舞蹈詮釋歌曲中哀愁與能量之間的情感反差。 延竣更親自參與編舞設計，體現TXT獨有的藝術色彩。

TXT還將與今晚8點在首爾慶熙大學和平殿堂舉辦回歸Showcase，與粉絲們共度新專輯發行的重要時刻。

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