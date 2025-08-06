【韓網熱門】尹智聖出演超人氣BL小說改編劇《雷雲暴風》，變窮困潦倒「受」！網友：太不合適了吧

限定男團WANNA ONE出身的歌手兼演員尹智聖將出演改編自人氣BL小說的網路劇《雷雲暴風》（暫譯，《천둥구름 비바람》），在劇中飾演關鍵角色「李一祖」。

《雷雲暴風》原作為作家「Chae Sim」的同名BL小說，同時也推出了廣受好評的網路漫畫版本，在連載平台上獲得高達4.8分的高分評價，人氣不容小覷。尹智聖在劇中飾演的「李一祖」是一名沒有積蓄、沒有工作、一無所有的落魄男子。 故事講述主角「徐正翰」在小叔的葬禮上，與失聯已久的表哥「李一祖」重逢，出於憐憫與關懷之心，提議與他展開同居生活，故事由此展開。



韓國網友評論：

1. 竟然是一祖???? 才買了整套，現在只看到第三冊，接下來讀的時候感覺都會一直想到這，真的不行ᅲ

2. 不合適耶...

3. 不過除了病弱以外，其他都很符合ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 長得清純，但學歷不高所以在做體力工作

4. 一祖看起來就應該是那種像被雨淋濕的小狗臉才對

5. 我雖然沒看BL劇，不過之前在這裡看到的角色選角都很貼切，結果這次八百多樓的討論是怎麼回事ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 尹智聖加油

6. 啊... 我心中的一祖ᅲᅲ

7. 就算只是好奇也會去看一眼的，尹智聖加油

8. 我是不知道是誰才點進來看的... 現在後退中......

9. 等到預告片出來才知道適不適合吧，現在光看圖片還看不出來

10. 他做搬運工只是因為別無選擇而已，並不是因為身高體格好才去做體力活，

攻看受的時候的印象是可憐、落魄、像借來的貓、疲憊的小白臉等等

11. 真的太不適合了ᅲ

12.我還蠻喜歡尹智聖，但一祖這個角色... 真的不行ᅲᅮ 角色實在太不適合了

13. 一祖真的太不適合了，反而徐正翰比較合適

14. 從留言看來那個角色的性格或形象，我覺得倒也不是完全跟尹智聖不搭啊？

15. 拜託做成動畫吧... 為什麼老是拍真人版..

16. 尹智聖的形象是那種就算一個人被丟在無人島也能活得很好，甚至還能開發成觀光景點的那種

17. 啊，我以為他是演攻... 他真的跟受這個角色太不搭了

18. 跟討厭BL劇改編無關，他就是不適合演這個「李一祖」角色

19. 如果是不知名愛豆演還可能OK，但他現在太有名了... 完全沒有BL感覺...

20. 哇，完全是反差角色啊

21. 一祖不就是很呆萌的受嗎？ 真的超不搭的

22. 形象真的太不符合了... 不要真人化了，拜託做成動畫吧...

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