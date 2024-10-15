《2024 MAMA》將在下月底登場！第一輪陣容公開：aespa、IVE、RIIZE、TXT等大勢團體都將出席

每年都讓許多KPOP粉絲期待的《MAMA》將於11月21日在美國洛杉磯、11月22日和23日在日本大阪登場。

今日（15）也公開第一波出演陣容，確定出演的包含 aespa、ENHYPEN、ILLIT、INI、IVE、KATSEYE、RIIZE、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE共9組藝人。



首先，美國當地時間11月21日，引領全球K-POP潮流而嶄露頭角的ILLIT、KATSEYE、RIIZE將登上美國LA杜比劇院的舞台。接著是出席日本京瓷巨蛋大阪的藝人，11月22日可以看到ENHYPEN、IVE、TOMORROW X TOGETHER、11月23日有 aespa、INI、ZEROBASEONE等。

每年年末，以獨一無二的看點裝飾，引起眾多話題的K-POP頒獎典禮《2024 MAMA AWARDS》以當地時間爲準，將於11月21日在美國LA杜比劇院、11月22日和23日在日本京瓷巨蛋大阪舉行，不僅是Mnet，還將通過 YouTube 頻道 Mnet K-POP 進行現場直播。



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