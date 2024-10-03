KARA奎利的本命是Red Velvet瑟琪！也愛NewJeans Haerin、疼TXT秀彬，誰都不能捨！

KARA朴奎利和韓昇延來到Super Junior-D&E（東海、銀赫）節目《要來這邊嗎？》引發「世代爭執」外，奎利也聊到自己喜歡的他世代偶像，非常堅持自己的粉絲心。

*先前報導回顧：

‎KARA & SUPER JUNIOR聊世代引發紛爭！1.5代？2代？銀赫激動到要組織協會重整！

奎利害羞地表示自己喜歡Red Velvet瑟琪（Seulgi）的全部，提到她眼神便閃閃發亮，透露是看了〈Russian Roulette〉MV後愛上瑟琪，也提到曾在某作曲家IG留言「和瑟琪說我喜歡……不是，說我愛她」，而2022年KARA睽違多年重組時，正巧遇到Red Velvet回歸，奎利終於見到了瑟琪！奎利激動地說他們在首爾歌謠大賞見面並拍了Challenge短片，交換電話後瑟琪還寫封簡訊給她，奎利簡直要瘋掉：「很有禮貌、性格也很好，要瘋了，有那麼完美的人嗎？」



▼Challenge短片



奎利接著傾吐自己的擔憂，擔心瑟琪在螢光幕上看到的自己，和私下看到的自己有差異，因此不敢約出來見面，銀赫聽了笑說：「有到需要煩惱的程度嗎？」還懷疑奎利再這樣保持距離下去會「換乘愛豆」，奎利堅決表示不會，三代愛豆她愛Red Velvet瑟琪，四代就愛NewJeans Haerin，瑟琪無論如何是最愛。昇延則說自己最愛aespa Karina，也說Karina「很完美」，且同樣是在頒獎典禮與Karina見面了，還剛好頒給aespa獎項，只記得自己當下非常緊張。



兩人講了那麼多喜歡的後輩偶像，但也有一個後輩偶像很喜歡她們，是TXT（TOMORROW X TOGETHER）秀彬。談到秀彬她們同樣淘淘不絕，包括秀彬曾親自在音放後台送上首寫信、說過用她們的歌學日語、在日本演唱會跳KARA〈GO GO SUMMER!〉，昇延感動的說：「托他的福，我們的歌才能在東京巨蛋再次被播放。」秀彬曾邀請KARA到TXT韓國演唱會，今年8月換KARA邀請秀彬到她們日本演唱會。



▼秀彬在東蛋跳的〈GO GO SUMMER!〉



수빈이 도쿄돔에 온 모아들을 위해 준비한 챌린지 선물 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 제발ㄹ너무귀여유ㅓ pic.twitter.com/6enqtmVmsS — ‎오물조물 (@txt_sarangdan2) July 10, 2024

▼秀彬8月受邀演唱會時發文：「2024 KAMILIA（粉絲名），一輩子也忘不了的日子……真的非常幸福。」奎利留言：「謝謝你真心對待我們（讚讚讚emoji），秀彬是最棒的。」



銀赫最後逗奎利問她如果Red Velvet和TXT同天開演唱會怎麼辦，奎利強烈拒絕那樣的事發生：「不會不會！那天我也有演唱會！那天我不舒服！我住院了哪裡也去不了！」笑翻全場。



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