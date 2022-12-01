[分集劇情]《明星經紀人生存記》許城泰變老闆讓李瑞鎮當場暈倒！郭善英靠《紙房子》金智勳保飯碗！（EP7－8）

[有雷]《明星經紀人生存記》新老闆許城泰來了！帶著一個很洋化的特助進駐Method娛樂，並且一眼看穿公司問題還成立全新部門，還大發激勵獎金！李瑞鎮以為自己能接手Method娛樂，看見新老闆直接血壓升高倒地！還意外迎來了新的Love Line！

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《明星經紀人生存記》岌岌可危的Method娛樂終於有了新老闆！千齊認（郭善英飾）回鄉接受表揚，意外遇見了自己小學同學具海俊（許城泰飾），海俊是約會軟體開發者，在國外以此賺進許多收益，而回到韓國正在選擇投資標的，千齊認熱情地向他介紹自己的公司，希望吸引他投資，沒想到他也真的買下了Method娛樂，成為新代表。而原本可望接手公司的麻台旿（李瑞鎮飾）一時難以接受，氣得臉都脹紅了而當場暈倒。



麻理事手下的夫妻檔演員，攜手演出甜蜜音樂劇，正值宣傳期卻因曖昧照片而大吵一架，最後雖然夫妻之間誤會冰釋，但卻也遭到對手繁星娛樂的煽動，於是夫妻檔決定離開Method娛樂。新代表具海俊因此認為也必須挖角一位繁星娛樂的台柱，也就是演員金智勳。雖然千齊認與其他經紀人都認為難度超級高，於是具海俊祭出每人一千萬獎金的激勵方案！



千齊認真誠地接近了金智勳演員，並不偏不倚打中他心中的煩惱，也照事實演出，金智勳演員原本是家庭劇中非常受歡迎的演員，近年來透過電視劇《惡之花》轉型為反派，在最近Netflix的《紙房子：韓國篇》也有令人印象深刻的演出。這樣的演員就是在尋求自我的突破，千齊認也為他介紹了新的演出機會，令金智勳相當感激。



雖然千齊認用了一點小手段，在與金智勳談話時直接被繁星娛樂的代表揭穿，談判幾乎破局，而Method具海俊也已經下達指令要千齊認走人！關鍵一分鐘金智勳卻來了電話，希望能與千齊認合作，逆轉了結局。但具海俊不愧是一個事業家，請秘書與公司的菜鳥賢周（朱玄英飾）假裝混熟套話，發現公司的張明愛理事幾乎沒什麼產值，只是很資深德高望重，於是具海俊要她直接打包走人，令所有經紀人非常錯愕！



麻理事面臨太太提出離婚，甚至將房子出售，公司也成了別人的，一連串的打擊讓他內心很不好過，獨自戴著耳機泡澡時，公司愛慕他的助理帶著消防隊破門而入，原來是因為聯絡不上麻理事，擔心他就此尋短。麻理事看見為了他而擔心並跑來的助理手上因跌倒受傷，心裡很是感動，兩人的戀情似乎漸漸展開了…



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