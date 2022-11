一年一度的青龍電影獎,今年來到第43屆,頒獎典禮亦在今晚舉行,我們來看看得獎名單!

▼今屆MC再次由柳演錫、金惠秀主持!



▼最佳新人女演員:金惠奫(《坐推土機的少女》);最佳新人男演員:金東輝(《奇怪國家的數學家》)



▼最佳新人導演:李政宰(《HUNT》、《獵戰》、《獵首密令》)



最佳票房:《犯罪都市2》(《寄生上流》之後時隔3年突破1000萬觀影的就是《犯罪都市》系列)

最佳劇本:鄭西慶《分手的決心》

最佳美術:韓雅凜(《KINGMAKER》、《王者製造》、《影子造王者》)

最佳剪輯:金相範(《HUNT》、《獵戰》、《獵首密令》)

最佳攝影和燈光:李暮凱、李成煥(《HUNT》、《獵戰》、《獵首密令》)

最佳技術:尹聖民《犯罪都市2》

最佳音樂:趙英旭《分手的決心》

最佳短片:《Light It Up at 2 AM》

▼人氣明星獎:高庚杓、李知恩(IU)、潤娥、Daniel Henney



▼最佳作品獎

▼最佳導演獎

▼最佳男主角獎

▼最佳女主角獎

▼最佳男配角獎

▼最佳女配角獎

