本月少女Chuu突然被退團！曾爆料公司拖欠薪水「去年0收入」，官方退團原因惹網友爆氣

本月少女所屬社昨日發公告宣佈將Chuu從團中除名，引網友質疑公司拖欠薪水還反咬一口將Chuu掃地出門，而Chuu似乎早已料到這一天！

經紀公司Block Berry Creative昨日發長文公告宣佈即日起將Chuu從團中除名，理由是「刁難工作人員」。 公司稱今年以來出現了很多雜音，一直保持沉默是為了避免妨礙團體發展或影響粉絲心情，但最近接到了Chuu口出惡言、刁難工作人員的舉報，經調查屬實。 公司向工作人員鄭重道歉、表示將幫助其進行治療並回歸正常生活，同時決定讓Chuu退出本月少女。



Chuu和所屬社的矛盾由來已久。 去年9月Chuu出演綜藝節目時親口透露沒有收到公司的結算、收入為零，令很多網友驚訝，因為她工作相當活躍，單是電視廣告就拍了7個，還固定出演《叢林的法則》《鋼鐵部隊》等綜藝節目，理應收入不菲。



去年12月Chuu向法院提告解約並獲得部份勝訴，之後就疑似遭公司冷凍：今年5月開始不再為Chuu提供車輛和經紀人，令她消化個人行程時只能自己搭計程車; 兩次團體演唱會也都以健康或行程理由將Chuu排除在外，包括本月少女出道以來第一次世界巡演《LOONATHEWORLD》。



因此網友們看到退團公告後紛紛爆氣：「說沒給錢就反咬一口，果然是流氓公司」。 更指出公告中這段話很有問題：「本月少女成員不只是為個人利益或好處而工作，深知是粉絲們的恩惠讓她們走到今天的位置，所以沒有做過任何對組合不利的事。」 似乎是指責Chuu唯利是圖、威脅其他成員繼續沉默，惹網友反駁：「她們是奴隸嗎？」、「當偶像又不是做慈善，只是要求應得的！」、「真是史詩級屁話」。



成員賢眞也通過聊天app表達震驚和憤怒「頭好痛、心也好痛，真的很生氣」，而本月少女成員之間感情一向很好，令粉絲更加心疼。



이달소 멤버 현진의 츄 추방 공지 반응 pic.twitter.com/LwCB7aEH1E — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) November 25, 2022

最令人難過的是，Chuu似乎早已知道事情會變成這樣，今年自費舉辦生日會時曾親口對粉絲透露：「因為一些我無能為力的事，年末時可能會有些報道，也許會讓大家感到震驚，但我會一直努力活動，希望大家繼續支持我，真的很感謝大家......」隨後哽咽。



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