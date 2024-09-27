「亞洲王子」張根碩首次透露抗癌心境，難忍哽咽落淚：「希望大家找到給自己力量的東西」

張根碩近幾年鮮少拍攝影視作品，原來去年發現患上甲狀腺癌、推掉行程專心治療。 昨日張根碩通過個人YT頻道首次分享抗癌期間的心路歷程，為大家帶去鼓勵和安慰。

今年37歲的張根碩去年10月診斷出甲狀腺癌，今年5月接受手術後正在定期檢查和休養。 張根碩表示錄這支影片並非宣傳患病一事，而是因為病癒後獲得了更加積極正向的心態，想跟病友們分享這些能量。

張根碩從28歲起每年接受健康檢查，去年突然檢出癌細胞，第一反應是：「內？ 我會死嗎？」 因為家族裡沒有相關病史，張根碩花了很長時間才接受事實。



當時正值韓國醫療危機、預約不到手術室，一直等到今年5月底才做手術，於是取消了今年內所有工作。 這段時間只有張根碩本人和家人知道患病，拍攝《激讚網紅》等工作期間從未透露病情或要求格外照顧。

因為無人知曉病情也就無人給他安慰和鼓舞，手術前兩日張根碩偶然走進朋友的快閃店見到一件睡衣印有「Never Die Hospital」字樣，瞬間感到莫大的感動和勇氣，回憶起來仍忍不住哽咽，這次錄影片就特地穿上這套衣服。



張根碩回憶手術過程稱麻醉後就失去意識，再睜眼已經是6小時後：「當時感到非常冷，心想我做到了、全都結束了，在6小時的戰鬥中獲勝了。」 術後面部腫脹令他感慨自己原來能醜到這個程度，立即拍照留念：「即便這麼醜也要接受自己！」

張根碩表示自己的病灶很小，選擇經口腔進行單側微創手術、住院10天，3個月後復健結果很好也無需長期吃藥，但仍叮囑需要吃藥的病友把藥放在多個地方以免忘記。



經歷這次，張根碩自認以更加積極的心態獲得新生，決定改變生活路線、多多旅行：「有人認為甲狀腺癌是『善良的癌症、輕微癌症、很快就能痊癒』，很難講對錯，但對於當事人而言，『癌』字帶來的恐懼相當巨大。 最重要是接受事實，好好傾聽身體需要什麼。」

最後張根碩為身處困境的病友送上鼓勵：「所謂運氣，大概就是在發生好事之前會發生一堆不好的事，希望大家也會很快遇到好事。 就像我從這件衣服獲得力量，希望大家也能找到帶給自己力量的東西。 如果可以，我願意成為這樣的存在。」 很多網友留言表示對張根碩的分享感到共鳴。



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