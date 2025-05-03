張根碩綜藝大爆發！自曝41歲結婚命理預言，因「自由職業」被婚介所評為「C類」

以「亞洲王子」形象深植人心的張根碩，近期透過多檔綜藝展現反轉魅力。最近他作為特別MC亮相了SBS《我家的熊孩子》，不但首度公開去年戰勝甲狀腺癌的心路歷程，更驚爆命理師預言「41-42歲必婚」：「聽說那時結婚才能守住財產，找到真命天女！」引發全場沸騰。

剛從抗癌療程康復的張根碩，坦言已徹底改變生活模式：「現在滴酒不沾、戒菸成功，每天嚴格執行健康管理。」談及婚姻憧憬，他雙眼發亮描繪夢幻藍圖：「想在國外小島的莊園飯店辦婚禮，只邀親密家人朋友。」這份浪漫想像其實早有跡可循——他曾在個人YouTube頻道《我是張根碩》多次流露想要結婚的心情，甚至鬧出相親烏龍：「當年跑去婚姻仲介所登記，亮出豪宅、超跑、江南房產證明，結果竟因『自由業』身分被打入C級群組！」



MBN《一起去吧GO4》則意外曝光他80坪豪邸的驚人內裝。鏡頭掃過堪比精品店的巨型衣帽間，數百件名牌服飾整齊陳列，張根碩卻自爆：「如果有女友絕對不公開住處！」被問理想型時，他先是認真表示「要能彌補我的不足」，隨即破功笑補：「當然長得漂亮更好啦！」提及演藝圈模範夫妻，他點名池晟李寶英夫婦：「看到哥為嫂子戒掉壞習慣、全心守護家庭，讓我好想建立這樣的幸福。」





這位1993年以童星出道的頂流演員，憑《原來是美男啊》、《瑪麗外宿中》等神劇風靡亞洲，去年8月突公布甲狀腺癌術後休養消息震撼粉絲。如今強勢回歸綜藝戰場的他以真摯談吐圈粉無數。從命懸一線到重啟人生，張根碩正用「綜藝悍將」的新身分，書寫演藝生涯第二篇章。

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