電影《王者製造》薛景求大力推薦李善均接演！李善均為戲瘋狂減重嚇得導演忙制止！

電影《王者製造》由韓國新生代導演邊聖鉉執導，靈感取材自韓國真實的選舉故事，影帝薛景求、最帥大叔李善鈞共同演出，故事描述在選戰中屢戰屢敗的候選人，因為一位選舉戰略家加入團隊後，強勢翻轉逆局，一路挺進總統大選。《王者製造》將於12月2日在台上映。

《王者製造》導演邊聖鉉為了尋找電影中選舉策略家的角色考慮過多位演員，而在薛景求的推薦下，李善均接下這個角色，原來是因為薛景求之前演出邊聖鉉執導的《不汗黨：地走秩序》時，與李善均的太太田慧振合作扮演夫妻，曾見過李善均多次，對他印象很好，李善均以獨特的演技和超低頻的迷人嗓音成為韓國代表性演員，韓劇作品《咖啡王子一號店》、《料理紦配Pasta》、《我的大叔》等話題作品，讓他成為收視一哥，而在《寄生上流》中活靈活現詮飾面帶笑容的企業家，演技受到各方肯定，而在這部享譽國際的作品之後，他加入《王者製造》的演出，與韓國影帝薛景求同台飆戲，讓電影受到高度觀注。



導演邊聖鉉說：「多虧有李善均，他詮飾的角色才能更加幹練，更為乾淨俐落，不然電影的效果不會那麼出色。」李善均是由薛景求推薦加入演出，但《王者製造》是兩人首次合作，李善均開心的說：「薛景求前輩是我大學時期最崇拜的演員，我最想成為的演員的樣子就是他。」在現場拍攝現場，李善均表示薛景求非常有領導能力，「他有很強的責任感，也會關心注意到每一個人。」薛景求也讚美他：「李善均的演技很穩定，表現很出色。」



李善均透露演出這位選舉策略家非常困難，因為沒有太多真實資料可以參考，「我對他一無所知，還要演出他長40年的政治人生，參考了很多網路上的討論和介紹，並和導演進行了很久的討論，再加上自己創作的想法，終於塑造出這個角色。」他和邊聖鉉的討論非常瘋狂，兩人一口氣聊了三天兩夜，後來連李善均的太太田慧振也加入一起聊！邊聖鉉表示印象中這位選舉達人的原型非常的瘦，希望李善均可以減肥到瘦骨嶙峋的模樣來詮飾角色，李善均也同意開始努力瘦身，但他努力的程度讓導演邊聖鉉嚇壞了，趕快請他不要再減肥了，要以健康的狀態演出才行，李善均也笑說自己減肥失敗，只好靠演技來彌補。《王者製造》將於12月2日在台上映。



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