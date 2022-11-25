Kara兩位妹妹去看姐姐了～具荷拉逝世三週年，姜知英PO依偎照與許齡智前往悼念

昨（24）日是具荷拉逝世三週年，她的KARA隊友姜知英與許齡智到其靈骨塔前悼念。

姜知英昨於個人IG發布了兩張照片，一張是她在KARA活動時期依偎著姐姐具荷拉的照片，一張是她和許齡智拿著一束花向天空獻給具荷拉的模樣。簡單的兩張照片，加上一個小天使與白色愛心符號，訴盡思念之情。



其實兩週前，姜知英就曾到具荷拉2013年發布的IG貼文留言。那張照片是具荷拉與姜知英共聽耳機的合照，具荷拉寫著：「努力跑過來了，對吧知英？我們成為更帥氣的大人吧，不要改變現在的心。」知英多年後回顧並留言：「姐姐，我今天特別想你。我……不知道做得對不對，雖然不太懂，但正努力成為帥氣模樣。 馬上拿著帥氣的禮物去見你，我愛你。」



具荷拉逝世三年，許多人都沒有忘記過她。今年KARA以五人體破天荒合體慶祝15週年，成員們合照不忘留位置給具荷拉，姜知英也在限時動態發布了一張具荷拉2018年發布過的慶祝照。更早3月時，朴奎利拍攝粉絲燈箱應援認證照也不忘標記具荷拉。





KARA 29日將時隔7年回歸，有些粉絲很遺憾「如果具荷拉也在就好了」，不過具荷拉屆時肯定會在某處開心的望著隊友表演吧！

最後附上粉絲P圖版15週年紀念照♥（‎來源為此）



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