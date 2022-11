TXT登上全美音樂獎紅毯，高冷造型帥翻粉絲！下秒見Taylor Swift馬上切換迷弟模式XD

從冰冷帥哥秒變迷弟超好笑!

Kpop勢力已逐漸從韓國、亞洲擴散到歐美,Big Hit旗下男團TXT更是近年海內外人氣超高的偶像!5個成員長相各有不同風格、也因此吸引超廣大粉絲群!



不久前登場的AMA全美音樂獎典禮,眾名歌手齊聚一堂期盼拿獎,而TXT今年入圍「最佳KPOP歌手」提名、獲邀出席典禮現場,五人以Saint Laurent品牌服飾帥氣亮相,各自詮釋不同風格,尤其修寧凱的皮草+小包包的貴婦穿搭,更掀一波話題!一登場粉絲尖叫聲四起,人氣十分驚人!



Looks from the #AMAs Starting with @TXT_bighit in @gucci . pic.twitter.com/QlS8i3feez

TXT是受邀韓國團體中最年輕的受邀者,年紀輕輕就創下耀眼紀錄,五人的完美紅毯造型更讓大家印象深刻。雖然也是受邀嘉賓,但是在現場看到巨星偶像,幾個人瞬間切換模式,變成追星小男孩!特別是成員秀彬在看表演時,藏不住的吃驚表情、下巴都快掉了!可愛畫面都被鏡頭捕捉下來XD



在Taylor Swift奪獎時,TXT還興奮地起立!成員太顯和然竣甚至開心的拿手機錄影紀念,事後受訪時還念念不忘,表示很開心看到她拿獎,妥妥的迷弟表現讓粉絲大笑,真的超級可愛!



TXT especially Taehyun were happy to see Taylor Swift at AMA's, they even congratulate her for winning a lot of awards! This is so cute, Taehyun and TXT caught fanboying to the MUSIC INDUSTRY Taylor Swift! pic.twitter.com/PasZOtpUh7