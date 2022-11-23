TXT登上全美音樂獎紅毯，高冷造型帥翻粉絲！下秒見Taylor Swift馬上切換迷弟模式XD

從冰冷帥哥秒變迷弟超好笑！

Kpop勢力已逐漸從韓國、亞洲擴散到歐美，Big Hit旗下男團TXT更是近年海內外人氣超高的偶像！5個成員長相各有不同風格、也因此吸引超廣大粉絲群！



TXT made magic on the #AMAs red carpet last night. pic.twitter.com/tNwlEhXbq5 — E! News (@enews) November 21, 2022

不久前登場的AMA全美音樂獎典禮，眾名歌手齊聚一堂期盼拿獎，而TXT今年入圍「最佳KPOP歌手」提名、獲邀出席典禮現場，五人以Saint Laurent品牌服飾帥氣亮相，各自詮釋不同風格，尤其修寧凱的皮草＋小包包的貴婦穿搭，更掀一波話題！一登場粉絲尖叫聲四起，人氣十分驚人！



TXT是受邀韓國團體中最年輕的受邀者，年紀輕輕就創下耀眼紀錄，五人的完美紅毯造型更讓大家印象深刻。雖然也是受邀嘉賓，但是在現場看到巨星偶像，幾個人瞬間切換模式，變成追星小男孩！特別是成員秀彬在看表演時，藏不住的吃驚表情、下巴都快掉了！可愛畫面都被鏡頭捕捉下來XD



SOOBIN WAS IN SHOCK pic.twitter.com/PZr7CVHz7G — ace (@4thgenitboy) November 21, 2022

在Taylor Swift奪獎時，TXT還興奮地起立！成員太顯和然竣甚至開心的拿手機錄影紀念，事後受訪時還念念不忘，表示很開心看到她拿獎，妥妥的迷弟表現讓粉絲大笑，真的超級可愛！



TXT especially Taehyun were happy to see Taylor Swift at AMA's, they even congratulate her for winning a lot of awards! This is so cute, Taehyun and TXT caught fanboying to the MUSIC INDUSTRY Taylor Swift! pic.twitter.com/PasZOtpUh7 — chu. (@ulzzangfeels) November 21, 2022

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