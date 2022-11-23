「別再利用成員！」韓國網友要EXO CHEN停止利用成員為自己宣傳solo

風波不斷呀．．．

最近EXO成員CHEN發行個人solo《Last Scene》，以新專輯作為「新開始」的象徵，是他退伍後首張專輯，展現新的面貌。但是仍有愛麗透過一系列行動，表達對CHEN的不滿。



自從EXO成員CHEN宣布結婚生子消息後，粉絲不滿情緒水漲船高，許多愛麗要求CHEN退團、不要再給團體帶來負面影響，而如今CHEN和妻子已準備迎來第二個孩子，回歸專輯也已順利發行。



CHEN近期為了宣傳新作品，登上YouTube節目《MMTG - Civilization Express》，其中一個橋段又激起網友不滿。CHEN提到自己在愛豆產業中無法交到許多同業朋友，節目組在這時放出成員Suho的錄製影片、在釋出的預告中，還有神秘嘉賓登場為CHEN打氣。



CHEN ON MMTG? OHMYGOD pic.twitter.com/AevRg5Nc8g — leighleigh || LAST SCENE (@forYExOL) November 17, 2022

原以為是溫馨的畫面，沒想到韓國網友對此並不買單。認為這是在消費EXO及成員，藉此為自己的作品宣傳，許多批評留言毫不留情、評論數也十分驚人。



[ notpannchoa ] Knets react to Chen's preview episode on MMTG pic.twitter.com/1O9m6sNDT5 — notpannchoa/notpannkpop/notnetizenbuzz (@notpannchoa2) November 21, 2022

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