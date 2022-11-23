TXT登上全美音乐奖红毯，高冷造型帅翻粉丝！下秒见Taylor Swift马上切换迷弟模式XD

从冰冷帅哥秒变迷弟超好笑！

Kpop势力已逐渐从韩国、亚洲扩散到欧美，Big Hit旗下男团TXT更是近年海内外人气超高的偶像！5个成员长相各有不同风格、也因此吸引超广大粉丝群！



TXT made magic on the #AMAs red carpet last night. pic.twitter.com/tNwlEhXbq5 — E! News (@enews) November 21, 2022

不久前登场的AMA全美音乐奖典礼，众名歌手齐聚一堂期盼拿奖，而TXT今年入围「最佳KPOP歌手」提名、获邀出席典礼现场，五人以Saint Laurent品牌服饰帅气亮相，各自诠释不同风格，尤其修宁凯的皮草＋小包包的贵妇穿搭，更掀一波话题！一登场粉丝尖叫声四起，人气十分惊人！



TXT是受邀韩国团体中最年轻的受邀者，年纪轻轻就创下耀眼纪录，五人的完美红毯造型更让大家印象深刻。虽然也是受邀嘉宾，但是在现场看到巨星偶像，几个人瞬间切换模式，变成追星小男孩！特别是成员秀彬在看表演时，藏不住的吃惊表情、下巴都快掉了！可爱画面都被镜头捕捉下来XD



SOOBIN WAS IN SHOCK pic.twitter.com/PZr7CVHz7G — ace (@4thgenitboy) November 21, 2022

在Taylor Swift夺奖时，TXT还兴奋地起立！成员太显和然竣甚至开心的拿手机录影纪念，事后受访时还念念不忘，表示很开心看到她拿奖，妥妥的迷弟表现让粉丝大笑，真的超级可爱！



TXT especially Taehyun were happy to see Taylor Swift at AMA's, they even congratulate her for winning a lot of awards! This is so cute, Taehyun and TXT caught fanboying to the MUSIC INDUSTRY Taylor Swift! pic.twitter.com/PasZOtpUh7 — chu. (@ulzzangfeels) November 21, 2022

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻