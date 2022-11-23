TXT登上全美音乐奖红毯，高冷造型帅翻粉丝！下秒见Taylor Swift马上切换迷弟模式XD

TXT登上全美音乐奖红毯，高冷造型帅翻粉丝！下秒见Taylor Swift马上切换迷弟模式XD

明星   2022年11月23日   星期三11:00   Lorrie  

（封面图源：Twitter@txt_members）

从冰冷帅哥秒变迷弟超好笑！

Kpop势力已逐渐从韩国、亚洲扩散到欧美，Big Hit旗下男团TXT更是近年海内外人气超高的偶像！5个成员长相各有不同风格、也因此吸引超广大粉丝群！

不久前登场的AMA全美音乐奖典礼，众名歌手齐聚一堂期盼拿奖，而TXT今年入围「最佳KPOP歌手」提名、获邀出席典礼现场，五人以Saint Laurent品牌服饰帅气亮相，各自诠释不同风格，尤其修宁凯的皮草＋小包包的贵妇穿搭，更掀一波话题！一登场粉丝尖叫声四起，人气十分惊人！

TXT是受邀韩国团体中最年轻的受邀者，年纪轻轻就创下耀眼纪录，五人的完美红毯造型更让大家印象深刻。虽然也是受邀嘉宾，但是在现场看到巨星偶像，几个人瞬间切换模式，变成追星小男孩！特别是成员秀彬在看表演时，藏不住的吃惊表情、下巴都快掉了！可爱画面都被镜头捕捉下来XD

在Taylor Swift夺奖时，TXT还兴奋地起立！成员太显和然竣甚至开心的拿手机录影纪念，事后受访时还念念不忘，表示很开心看到她拿奖，妥妥的迷弟表现让粉丝大笑，真的超级可爱！

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