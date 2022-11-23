40代已婚一線男明星遠赴日本打高爾夫球，2名風俗店女性陪同！

韓國一位40代一線已婚男演員陷入桃色新聞中。

據SBS《演藝NEWS》獨家爆料稱，這名40代一線已婚男演員A某於10月31日上午，和娛樂經紀公司代表B某一起出現在了日本千葉縣的某高級高爾夫球場內，身邊陪同的是2名30-40代的女性。 而兩名女性則是位於東京赤坂的韓國人風俗店的員工，據傳兩人通過仲介創建了皮包公司，並獲得簽證，一直在日本工作，而日本禁止沒有永駐權的韓國女性從事風俗業。

《演藝NEWS》稱4人打高爾夫球的日子正好是「梨泰院踩踏事故」發生2天後，韓國處於國家哀悼期，國內各大電視台暫停播出了綜藝節目、電視劇等，不少歌手還取消了既定的公演行程，而這4人卻在日本逍遙打球，B某還用公司的法人卡支付了高爾夫球費和晚餐費。 B某解釋，A某去日本是因為要商討關於日韓合作電視劇的試鏡，且此次行程是一個月前就已經安排好的工作，無法取消。



[단독] 유부남 톱스타 A씨, 유흥업소 여성 동반 '원정 골프' 물의 #SBS뉴스 https://t.co/k30kvRQqUQ — SBS 뉴스 (@SBS8news) November 22, 2022

不過廣大網民關注的是為何會有兩名風俗店女性同行，與她們一起打高爾夫球以及吃飯並非是業務上的需求。 B某回應：「並不知道她們是風俗店的人，B某說是認識的朋友，我也是在打高爾夫球之前第一次見她們。 一般來說打完球都會一起吃飯，所以才和她們一起去，我也沒去酒吧。 」

相關消息傳出後火速就登上了韓國網搜，因SBS《演藝NEWS》未提及演員真名，引起了廣大網民的猜測，不少人留言稱：「都已婚了，還這樣」、「能用上一線這個詞的已婚男演員不多，到底是誰」、「什麼時候爆出真名」、「等待」等。

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