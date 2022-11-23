真CP撒糖的甜度就是超高濃度♥ 鄭敬淏＆秀英穩定交往10年同框合影！

終於看到了鄭敬淏和秀英的同框照了！

鄭敬淏和秀英是韓娛圈最具代表性的藝人CP之一，今年步入交往第10個年頭，感情依舊甜蜜，經常互相在IG上留言，堂堂正正放閃，之前還被拍到同遊美國。 不過這對經歷了10年愛情長跑的情侶談戀愛非常低調，很少在螢幕上合體秀恩愛，也從不在SNS上放合照，10年來還是第一次看到他倆同框出鏡。



照片中，鄭敬淏和秀英與友人一起合影，鄭敬淏拿著手機只露出大半張臉，後面是秀英坐在沙發上，擺出剪刀手，衝著鏡頭露出燦爛的笑容，兩人的身邊則圍著友人。 雖然不是他倆的單獨合影，但對於粉絲們來說已經相當滿足了，畢竟這可是他們交往10年來難得的同框露臉照。



鄭敬淏和秀英於2012年在教會聚會上相遇，後來發展為戀人關係，2014年正式官宣戀情，當時被D社拍到照片宛若愛情電影中的場景，兩人在約會後因為捨不得分手，回頭多次，甚至跑回去擁抱彼此。 穩定交往了10年的兩人也經常被粉絲們催婚。



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