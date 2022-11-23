40代已婚一线男明星远赴日本打高尔夫球，2名风俗店女性陪同！

韩国一位40代一线已婚男演员陷入桃色新闻中。

据SBS《演艺NEWS》独家爆料称，这名40代一线已婚男演员A某於10月31日上午，和娱乐经纪公司代表B某一起出现在了日本千叶县的某高级高尔夫球场内，身边陪同的是2名30-40代的女性。 而两名女性则是位於东京赤坂的韩国人风俗店的员工，据传两人通过仲介创建了皮包公司，并获得签证，一直在日本工作，而日本禁止没有永驻权的韩国女性从事风俗业。

《演艺NEWS》称4人打高尔夫球的日子正好是「梨泰院踩踏事故」发生2天后，韩国处於国家哀悼期，国内各大电视台暂停播出了综艺节目、电视剧等，不少歌手还取消了既定的公演行程，而这4人却在日本逍遥打球，B某还用公司的法人卡支付了高尔夫球费和晚餐费。 B某解释，A某去日本是因为要商讨关於日韩合作电视剧的试镜，且此次行程是一个月前就已经安排好的工作，无法取消。



[단독] 유부남 톱스타 A씨, 유흥업소 여성 동반 '원정 골프' 물의 #SBS뉴스 https://t.co/k30kvRQqUQ — SBS 뉴스 (@SBS8news) November 22, 2022

不过广大网民关注的是为何会有两名风俗店女性同行，与她们一起打高尔夫球以及吃饭并非是业务上的需求。 B某回应：「并不知道她们是风俗店的人，B某说是认识的朋友，我也是在打高尔夫球之前第一次见她们。 一般来说打完球都会一起吃饭，所以才和她们一起去，我也没去酒吧。 」

相关消息传出后火速就登上了韩国网搜，因SBS《演艺NEWS》未提及演员真名，引起了广大网民的猜测，不少人留言称：「都已婚了，还这样」、「能用上一线这个词的已婚男演员不多，到底是谁」、「什么时候爆出真名」、「等待」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻