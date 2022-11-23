CNBLUE成員姜敏赫為了台灣的BOICE，在寵粉福利上再加碼！

敏赫寵粉心意又發一波啦～

想讓敏赫在台北見面會現場親自將你(妳)名字親簽署名在海報上嗎？敏赫將首次在台灣親自為抽中的粉絲們在12月4日台北TICC國際會議中心現場簽名哦！敏赫真的是太寵粉了呢這次見面會寵粉心意十足呀。趕快通知分享身邊還沒購票的朋友們趕緊購票，想現場聽敏赫為這次台北見面會唱的歌曲嗎？



小編只能只能，只能哦。。。稍稍地給大家不小心的溜一下嘴。。這次演唱的歌曲真的值得，錯過這次機會，下次要再聽到現場不知待何時了。大家別再猶豫啦，趕快購票，一起來與敏赫見約12月4日 TICC 台北國際會議中心不見不期

節目資訊如下：

<2022 KANG MIN HYUK FROM CNBLUE ‘THE PASSION’ FAN MEETING IN TAIPEI>

- 演出日期: 2022年12月4日(星期日)

- 演出時間: 下午6點（當地時間）

- 演出場所: TICC

-主辦單位：阿爾發音樂有限公司

＊票價:

TWD 4,880 / 3,880 / 2,580

＊粉絲福利: （各項粉絲福利詳情內容請待官方後續公告發佈）

- 藝人準備的聖誕紀念品(全場）

- 簽名海報 (150張)

- 團體合影（350人/每張10人）

- 彩排觀賞30分鐘門票（400人）

- 姜敏赫自拍拍立得照片/抽15名（15張）

＊售票時間: 2022年11月4日(週五)中午12點(當地時間)

＊購票系統:

＞年代售票系統 https://reurl.cc/28gWe9

(郵寄.便利商店取票)

＞全台年代售票端點

＞以及全台四大超商 (全家FamiPort、7-11門市內的ibon機台、萊爾富Life-ET及OK超商OK‧go)

皆可購票。

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