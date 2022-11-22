《王后傘下》太敬業！文相敏被曝拍攝時臉部受傷，左眼下方有道清晰可見的傷痕，縫合後回片場繼續拍攝

天哪！我兒的臉蛋怎麼辦！！！射到眼睛怎麼辦！！！

▼以下將提及最新劇情，會有劇透危機，慎入！



曾出演《以吾之名》的文相敏，目前正以《王后傘下》的「二王子」成枏大君活躍於小螢幕。上週末公開的最新劇情裡，成枏大君過關斬將，終於成為新任王世子，不只「中殿娘娘」金憓秀相當欣慰，相信觀眾們也都很替他開心吧！

據了解，電視劇已於近期殺青，但有消息指出，文相敏在拍攝競爭王世子之位的動作場面時，被長劍所刺，以至於左眼下方有道傷痕。在縫合3釐米左右的傷口後，儘管臉部浮腫也依然重返片場參與拍攝。

moon sangmin got injured under his left eye and had to go through surgery last october due to sword property for intense action scene.



he works really hard i hope he's fine now. this is probably why his eyes looked swollen in the last 2 eps.#underthequeensumbrella #문상민 pic.twitter.com/LrSehO5Sm5 — nara (@muntteok) November 21, 2022

▲路透照可以看到文相敏的左眼下方確實有道疤痕，難以忽視。看到照片的粉絲們驚呼：「若是傷到眼睛怎麼辦？！」



▲而在電視劇裡，文相敏飾演的「成枏大君」確實因為競賽，臉部因而受傷，不過是在右半邊臉。

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