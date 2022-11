《王后傘下》太敬業！文相敏被曝拍攝時臉部受傷，左眼下方有道清晰可見的傷痕，縫合後回片場繼續拍攝

天哪!我兒的臉蛋怎麼辦!!!射到眼睛怎麼辦!!!

曾出演《以吾之名》的文相敏,目前正以《王后傘下》的「二王子」成枏大君活躍於小螢幕。上週末公開的最新劇情裡,成枏大君過關斬將,終於成為新任王世子,不只「中殿娘娘」金憓秀相當欣慰,相信觀眾們也都很替他開心吧!

據了解,電視劇已於近期殺青,但有消息指出,文相敏在拍攝競爭王世子之位的動作場面時,被長劍所刺,以至於左眼下方有道傷痕。在縫合3釐米左右的傷口後,儘管臉部浮腫也依然重返片場參與拍攝。

moon sangmin got injured under his left eye and had to go through surgery last october due to sword property for intense action scene.



he works really hard i hope he's fine now. this is probably why his eyes looked swollen in the last 2 eps.#underthequeensumbrella #문상민 pic.twitter.com/LrSehO5Sm5