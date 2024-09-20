《凌晨兩點的灰姑娘》李玹雨介入引爆三角戀！文相敏浪漫吻戲向朴敘俊「偷師」

韓劇迷很忙很忙！繼Viu Original原創律政韓劇《好搭檔》後，《凌晨兩點的灰姑娘》同樣在本周播出結局篇，到底「年下男」文相敏能否跨越現實的鴻溝，打動申鉉彬的芳心呢？

Viu Original原創愛情韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》講述奉行現實主義的允瑞（申鉉彬 飾）得知完美男友柱元（文相敏 飾）是「富三代」後，竟爽快收下柱元母親給予的紅包並狠飛男友！愛情至上的柱元為此發動挽救攻勢，這時藝術家成民（李玹雨 飾）卻闖進允瑞的生活，兩人因誤會而了解，關係漸漸親密，牽手的一幕更被柱元目睹，一場火花四濺的三角戀由此一觸即發！



初見面尷尬滿分

《凌晨兩點的灰姑娘》在韓網收獲大量好評，觀眾普遍認為申鉉彬和文相敏的姐弟戀感覺清新而貼地，能夠表達部分現代人的愛情觀！近日文相敏接受韓媒訪問時坦言，雖然兩人並沒有代溝，但是初次見面仍然「阿尷」上身：「年齡差對我來說並不是那麼重要，不過尷尬的是，我是申鉉彬姐姐的粉絲，所以第一次見面時我非常害羞！」申鉉彬也笑言：「當時相敏根本無法和我對眼！起初聽到選角時我也有點驚訝，但是他的個性很熱情，也很喜歡聽老歌，所以我們很快就成為了朋友。」



獲封國民年下男

文相敏在《凌晨兩點的灰姑娘》演活小奶狗（意即陽光可愛、愛黏人的男孩）形象，因而獲封「國民年下男」，對此他直言相當喜歡這個稱號，首度主演浪漫韓劇的他更自爆曾向「吻戲匠人」朴敘俊偷師（暗中學習）：「聽說吻戲的角度很重要，所以我重溫了《金秘書為何那樣》的吻戲，也努力模仿了朴敘俊的角度！為了打造出一個既可愛又強壯的年輕人形象，我透過運動來增強身體，並努力鑽研眼神表演。」



談到劇集尾段的看點，申鉉彬和文相敏不約而同認為李玹雨的角色至關重要：「柱元因為三角戀而嫉妒的表現非常可愛，隨著成民神秘的過去被揭露，劇情會變得更為緊湊。」 Viu Original原創愛情韓劇《凌晨2點的灰姑娘》將於明晚及後晚（21及22日）在「黃Viu」播出結局篇，香港觀眾可以一併收看《完美的家族》和《好搭檔》的最終回，免費緊貼熱爆韓劇進度。

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