快去關注！車銀優開通YouTube頻道，頻道名選半天最後定下「車銀優」XD

快去關注！車銀優開通YouTube頻道，頻道名選半天最後定下「車銀優」XD

明星   2022年11月22日   星期二10:35   Tracy  

（封面圖源：IG@eunwo.o_c）

ASTRO成員、「臉蛋天才」車銀優又多了一個和粉絲們互動的渠道。

作為MZ世代最具代表性的花美男，車銀優橫跨K-POP、電視劇、電影三大領域，從《我的ID是江南美人》到《女神降臨》，再到電影《分貝》，他展現了多重形象和魅力，這一次他又開通了YouTube頻道，並首次公開宣傳影片。

影片裡車銀優透露不知道該給頻道起一個什麼樣的名字，在「和銀優一起恰恰恰」、「固定頻道」、「隱隱約約優搞笑」、「銀優來了」、「車銀優」中苦惱，最後敲定了簡單明瞭、一目了然的「車銀優」作為頻道名。 YouTube開通後7個小時就吸引了40000餘名粉絲關注，目前已有超70000人關注，不知道車銀優將會通過YouTube帶給粉絲什麼樣的驚喜呢？

車銀優是韓娛圈公認的「臉蛋天才」，有著「統一了飯圈審美」的神仙顏值，360度無死角。 之前就有車銀優的站姐將他的生圖誤當做精修圖PO上網，他臉上汗水都很清晰，五官精緻由立體，給人一種賞心悅目之感，全方位get到了車銀優的帥氣。

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