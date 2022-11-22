《王后伞下》太敬业！文相敏被曝拍摄时脸部受伤，左眼下方有道清晰可见的伤痕，缝合后回片场继续拍摄

天哪！我儿的脸蛋怎么办！！！射到眼睛怎么办！！！

▼以下将提及最新剧情，会有剧透危机，慎入！



曾出演《以吾之名》的文相敏，目前正以《王后伞下》的「二王子」成枏大君活跃於小萤幕。上周末公开的最新剧情里，成枏大君过关斩将，终於成为新任王世子，不只「中殿娘娘」金憓秀相当欣慰，相信观众们也都很替他开心吧！

据了解，电视剧已於近期杀青，但有消息指出，文相敏在拍摄竞争王世子之位的动作场面时，被长剑所刺，以至於左眼下方有道伤痕。在缝合3厘米左右的伤口后，尽管脸部浮肿也依然重返片场参与拍摄。

moon sangmin got injured under his left eye and had to go through surgery last october due to sword property for intense action scene.



he works really hard i hope he's fine now. this is probably why his eyes looked swollen in the last 2 eps.#underthequeensumbrella #문상민 pic.twitter.com/LrSehO5Sm5 — nara (@muntteok) November 21, 2022

▲路透照可以看到文相敏的左眼下方确实有道疤痕，难以忽视。看到照片的粉丝们惊呼：「若是伤到眼睛怎么办？！」



▲而在电视剧里，文相敏饰演的「成枏大君」确实因为竞赛，脸部因而受伤，不过是在右半边脸。

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