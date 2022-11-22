品牌方官方賬號發文嘲笑代言人NCT127氣炸粉絲：傳奇級別的失禮

實在是想不通竟然有品牌方公開嘲笑自家品牌代言人。

日前，化妝品品牌Nature Republic發起了抽獎活動，就在昨日（21日）品牌方再次更新Twitter，表示：「今天公開中獎名單，昨天就結束了活動，之前因為擔心會有幾萬人參加，原本打算12月中旬才公佈。 沒想到只有1000餘人參與，所以今天就公佈了。」

而在15日，品牌方曾在Twitter上寫道：「2小時裡參加的人只有24名，24人中有3人中獎，這個中獎概率還不錯吧。 在此期間又多了2人，目前中獎者有5人，祝賀各位。」 PO文發出後就引來了批評聲。



品牌方連著2次發文吐槽，雖然沒有明確指出是代言人NCT127沒有號召力，但字裡行間都充滿了不滿的味道，因此在NCT127粉絲間引爆熱議，氣得粉絲們上網聲討，留言表示：「毫無眼力見」、「對代言人太失禮了吧」、「他們幫你掙錢，還得不到你的尊重」、「 原話語氣簡直是Legend級無禮，作為別家飯，代入感情後想臭駡一頓」、「哇瘋了，太沒出息了，這種方式是都把粉絲當冤大頭啊 」、「因為銷量比預期低就生氣嗎，嘲笑過分了」。

事情發酵之後，Nature Republic方面也火速刪掉了PO文，並重新發文向NCT127以及NCT127的粉絲們道歉。



트윗 관련하여 적절하지 못한 단어 선택과 표현으로 NCT 127 팬 여러분께 불편함을 끼쳐 드려 사과드립니다.



모든 의견을 겸허히 받아들이며, 트위터 게시글 작성에 신중하고 책임감 있는 모습 보여드리도록 하겠습니다. — 네이처리퍼블릭 (@nature_on) November 22, 2022

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