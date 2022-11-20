「女友曝光？」ATEEZ崔伞合照身旁出现美丽长发女，事后发现是成员吕尚XD

「女友曝光？」ATEEZ崔伞合照身旁出现长发女，事后发现是成员吕尚XD

闹乌龙也太好笑！

KQ旗下人气男团ATEEZ实力坚强、虽非三大公司出身，但是因为舞台表现惊人，一直被视为宝藏男团，团体未来走向备受瞩目！以歌曲《Guerrilla》走红国际、MV一上架就点击破千万，以强烈的舞台风格、充满爆点的舞蹈编排，震撼萤幕前的观众。



成员崔伞作为团内的舞蹈担当，在舞台上的样子不知让多少粉丝入坑！强而有力的舞蹈动作中又不失细节、吸睛演出加上亮眼外貌，崔伞的一举一动一直备受关注，而最近在论坛上，有网友询问「崔伞的女友曝光了吗？」并附上一张照片，崔伞旁边有位长发女子，怀疑现在偶像都可以公开谈恋爱了吗？但是粉丝在看到照片后纷纷笑喷。



其实照片中的长发人不是女生，而是另一成员吕尚！最近他正努力将头发留长，结果竟然被误会成女生、甚至闹出乌龙传闻，让粉丝看到后哭笑不得，表示难道是吕尚长的太美了吗XD



knetz saw this pic and thought yeosang was a girl and referred to “her” as san’s gf pic.twitter.com/HQvgr1otmY — (@yeospurr) November 15, 2022

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻