「女友曝光？」ATEEZ崔伞合照身旁出现美丽长发女，事后发现是成员吕尚XD

「女友曝光?」ATEEZ崔伞合照身旁出现长发女,事后发现是成员吕尚XD

闹乌龙也太好笑!

KQ旗下人气男团ATEEZ实力坚强、虽非三大公司出身,但是因为舞台表现惊人,一直被视为宝藏男团,团体未来走向备受瞩目!以歌曲《Guerrilla》走红国际、MV一上架就点击破千万,以强烈的舞台风格、充满爆点的舞蹈编排,震撼萤幕前的观众。



成员崔伞作为团内的舞蹈担当,在舞台上的样子不知让多少粉丝入坑!强而有力的舞蹈动作中又不失细节、吸睛演出加上亮眼外貌,崔伞的一举一动一直备受关注,而最近在论坛上,有网友询问「崔伞的女友曝光了吗?」并附上一张照片,崔伞旁边有位长发女子,怀疑现在偶像都可以公开谈恋爱了吗?但是粉丝在看到照片后纷纷笑喷。



其实照片中的长发人不是女生,而是另一成员吕尚!最近他正努力将头发留长,结果竟然被误会成女生、甚至闹出乌龙传闻,让粉丝看到后哭笑不得,表示难道是吕尚长的太美了吗XD



knetz saw this pic and thought yeosang was a girl and referred to “her” as san’s gf pic.twitter.com/HQvgr1otmY