[分集劇情]《凍死的戀愛》戀愛節目狀況頻頻面臨停播！暖男始源電力太強，李多熙終於發現身邊天菜！（EP11－12）

[有雷]《凍死的戀愛》劇情終於來到大家想要的發展了！始源表白多年老友李多熙卻被拒絕，表現上保持距離不再打擾，但卻仍默默送上關心，對節目中的搭檔，始源也非常有紳士風度細心又體貼，看不出他的真實心意，讓李多熙慌了手腳，感覺自己快要失去這重要的朋友……也讓她終於正視自己的心意！

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《凍死的戀愛》在鬼屋體驗後下了場大雨，參賽者們紛紛走避回宿舍，卻剩下具麗凜（李多熙飾）PD必須在場地善後，好友載勛（崔始源飾）擔心她的安危，刻意回頭去接她，麗凜雖然感動但載勛趕緊說「只是出於對好友的關心」。不過載勛此舉也讓節目中與他配對的智妍感到失落。載勛得知後，除了關掉MIC跟智妍溝通，甚至刻意在鏡頭前表示自己會對智妍更好更體貼，不讓觀眾們再說出「甲載勛乙智妍」的評論，讓智妍相當感動。



節目《愛的王國2》許多未爆彈逐漸浮出檯面，與棉花糖女孩志完配對的金俊浩，似乎刻意在鏡頭前提起之前志完過往遭到性騷擾的經歷，在前段節目中，金相宇（李大輝飾）PD特別將那段內容剪掉而被懲罰，如今卻又被播放出來，讓相宇覺得前功盡棄。此時曾被金俊浩投資詐騙的受害者，帶著刀來到拍攝現場想與他同歸於盡，幸虧沒釀成大禍，載勛等人共同制伏了嫌犯。麗凜也因暫時離開了現場所幸沒受到波及，相宇則是手臂遭到劃傷。

節目鬧出風波而面臨停播危機，暫時停止了拍攝。此時泡麵主廚John正好需回家探視母親，而棉花糖志完也希望暫時離開拍攝地，John沒有拒絕而大方帶他回到海邊的家鄉，感覺兩人在談話間漸漸了解彼此，John認為志完非常善良，說話也總是相當得體，志完則是覺得John雖然不像貴氣外型那樣出身富裕家庭，卻擁有承襲自母親的暖心與好手藝。



麗凜總以第三者的角度看著載勛釋放暖男魅力，智妍備受呵護的樣子似乎刺激到了麗凜，逐漸覺得自己心裡有些不舒服，那個總在自己身邊的老友似乎離她越來越遠，麗凜想著這些竟傷心落淚。載勛特別告訴麗凜，雖然她結婚時搬離了這房子，不過載勛特別將空出的一樓也簽約租下，免得麗凜可能想回來住，她之前的行李也都暫放在此地。麗凜回到原本住處，想起了所有與載勛的回憶，遇見了回來查看屋況的載勛，她終於表白想要在載勛的身邊，兩人也含淚擁吻，終於要正式展開戀情了！



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