Jisoo 親哥哥捲入非法偷拍爭議，目前已否認：「毫無根據，預計提告」

人氣女團 BLACKPINK 成員 Jisoo 的親哥哥，近日被捲入非法拍攝相關爭議。

29 日，有人在職場匿名社群「Blind」上發表了一篇標題為「遭 BLACKPINK Jisoo 哥哥偷拍」的文章。據悉，Jisoo 的親哥哥目前經營一家嬰幼兒健康機能食品品牌。



該篇文章的作者主張：「某天在他（Jisoo哥哥）家發生了性關係」，並表示：「之後才知道他用偷拍攝影機拍下了性行為的過程。」文章還提到：「我一開始無法相信，但當我聽說他把這段影片給熟人看，甚至還儲存了與多名女性的非法拍攝畫面，並以此誇耀時，我感到極度羞辱和恐懼，整個人僵住了。」

此外，發文者還聲稱：「他不只和我有關係，還同時和多名女性交往。其中甚至有人是在他妻子懷孕期間認識的，也有女性被他強迫拍攝並傳送色情影片。」



目前該文章已被刪除，Jisoo 所屬的 1 人經紀公司「BLISSOO」方面則表示「正在確認事實中」。不過，Jisoo 的親哥哥透過《日刊體育》否認所有指控，表示「毫無根據，預計提告，目前正與律師事務所討論中」。

此外，Jisoo 目前以 BLISSOO 代表兼藝人的身分活動中，BLACKPINK 全體成員的活動仍透過 YG 娛樂進行。

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