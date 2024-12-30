10年後零食熱潮再臨！BLACKPINK ROSE力薦，辣味蝦條登頂零食界C位？ 斷貨前快囤貨啊

這款零食會成為下一個「蜂蜜奶油洋芋片」嗎？
10年前「蜂蜜奶油洋芋片」熱潮席捲韓國，因為一直賣斷貨成為有錢也買不到的珍貴存在，就連不少明星、藝人也抱怨「根本買不到」。 10年後的今天，看來它要接棒「蜂蜜奶油洋芋片」了。
說的就是已經上市53年的國民零食「蝦條」的弟弟──辣味蝦條。2018年出道的K-POP組合ATEEZ成員友榮在今年5月英國媒體的《Snack Wars》節目中公開表示自己最愛的韓國零食就是「辣味蝦條」。《Snack Wars》是一檔對比各國零食的節目，當期節目中美國零食與韓國零食展開對決。
「辣味蝦條」的對手是被稱為「美國國民零食」的「奇多（Cheetos）」。 友榮一看到蝦條就激動地表示：「這是我最喜歡的零食，因為我平時就喜歡吃蝦，所以蝦條也特別喜歡。」 他甚至唱起了蝦條的廣告歌，一邊興奮地品嘗，一邊稱讚蝦條的多種口味，特別提到他最愛「辣味款」，並最終將勝利的一票投給了蝦條。
另一位同樣選擇「辣味蝦條」為最愛零食的K-POP明星是BLACKPINK的ROSE。在她參與的《Snack Wars》那期節目中，英國的國民醬料「Marmite」口味的零食「Twiglets」和「辣味蝦條」展開了對決。 一看到辣味蝦條，ROSE就開心地說：「辣味蝦條更好吃。」儘管她對Twiglets表現出了些許興趣，但最後還是堅定地表示：「真是太好吃了，無法戰勝！」選擇了「辣味蝦條」。看得海外粉絲們紛紛表示「到底辣味蝦條是什麼味道，真的好好奇」、「希望我們國家也能推出」、「因為友榮，我打算跨海買蝦條來試試」、「聽起來很脆，應該很好吃」等。
與A$AP Rocky共同組成美國最熱門嘻哈團體「A$AP Mob」的成員A$AP Nast也在今年10月的IG限時動態中曬出了辣味蝦條的照片，吸引了韓國粉絲的目光。粉絲們留言道：「看來他真的覺得很好吃」、「如果來韓國，我們會買100包送給他」等。
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