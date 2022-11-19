韓知名精神醫學專家：青少年化妝有可能提升成績！網友罵翻：不要亂宣傳

青少年時期學化妝會影響學業嗎？

不知道大家讀書時有沒有被爸媽、老師批評過「有化妝的時間和心思，不如把精力放在學業上」。 最近精神健康科學的吳恩英博士就提出了自己的看法，青少年化妝後對自己的外貌滿意度提高的話，有可能促使成績提高。

日前吳恩英博士通過個人YouTube頻道《吳恩英的遺願清單 》公開了一則以「青少年化妝就能促使成績提升的理由」為題的影片。 影片先是解釋有研究結果先是青少年在化妝後對自己的外貌滿意度提升的話會促使成績也跟著提升，對該結果吳博士表示讚同，「如果好好積累自我審視時候的自我滿意度的話，還會產生自豪感。 在青少年塗抹唇釉或是調整膚色的化妝品，覺得氣色有變好時自我滿足感也會上升，這樣的人在其他領域中認真做事的可能性很高，一直帶著化妝品其實是一件需要很勤勞才能實現的事情。」



此外，吳恩英博士還再三強調不該則被兒童化妝，可以引導、提議，幫助兒童去自己接受。 「孩子們有時候吵嚷著要穿不符合季節的衣服，或者化奇怪的妝，這不是什麼危險的事或是壞事、錯事，只需要告訴他們這不符合當下的狀況即可，他們那樣做了之後其實同齡人反而會說『你這樣很奇怪哎』，從同齡人那裡得到的反饋其實更能讓他們接受。 即使孩子們出於主動意願所做的一些事情不符合成年人的期待，也不要過多指責，或是用命令、指示的口吻和他們說話。」



不過這期節目在播出後在韓網上引發了網友們的討論，不少人留言稱：「只能說這種理論聽起來很成熟」、「即使成績能提高，也不希望做這種宣傳」、「這女的不是反對觸法少年年齡下調的女人嗎」、「 不要這樣好不好」、「開始費心思化妝就應該看成學業廢掉了，這女的最近越來越過分了」、「不希望化妝，那個年紀本身就很美，沒必要用化妝遮掩」等。



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