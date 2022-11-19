憑《花路阿朱媽》入圍金馬，「演員教科書」鄭東煥首度來台！自曝「偷偷來不敢告訴IU，怕她聽起來像炫耀」

常常看韓劇的觀眾們一定對演員鄭東煥的臉孔相當熟悉，總是在作品中飾演爸爸或爺爺的他，本次憑藉電影《花路阿朱媽》入圍金馬獎最佳男配角，鄭東煥也為此首度來台，他謙虛地說完全沒想過會入圍，就連服裝都沒有特別準備。

第一次來到台灣的鄭東煥，早已聽聞台灣擁有美麗山景，以及高雄的高爾夫球場等等，但無奈本行程非常緊湊，他只好等待下次有時間，再特別來台旅遊。73歲的鄭東煥在韓國已經是「教科書」等級的演員，平時除了時常參與電視劇演出，更在話劇舞台上相當活躍，他也透露直到來台前一日都才剛剛結束話劇的演出，可說是忙碌不已。



提到電影《花路阿朱媽》，鄭東煥眼神都亮了起來，向在場的記者們介紹，他表示光看劇情介紹會以為是輕鬆的旅遊觀光作品，不過並非如此。這部作品中表達出相當深刻的人性，以平鋪直敘的方式說出這個故事，並沒有帶給人太強烈的感覺，不過看完後會讓人深深省思。鄭東煥也大讚導演在拍攝時非常尊重演員們的想法，而每一場戲都像演舞台劇一樣仔細排練，讓演員們在互動中也更熟悉。



就像劇情所表現出來的一樣，鄭東煥與新加坡女星洪慧芳存在著語言不通的問題，不過他表示兩人都是相當資深的演員，有時候不須說話就能讀懂對方的意思，非常有默契。他還透露片中有一場戲是兩人在車內比手畫腳溝通的樣子，幾乎真實狀況也是如此，其實語言的隔閡反而令人更加專注在語言以外的動作交流，鄭東煥也笑說：「或許這就是導演想表達的深層意義吧！」鄭東煥也提示觀前看點，他跟飾演「阿朱媽」的洪慧芳「從生疏到熟悉的心理變化」將是本片的重點所在。



鄭東煥曾在《繼承者們》飾演李敏鎬的父親，也在《最佳李純信》中與IU合作，兩人交情匪淺，後來他也爽快答應演出《德魯納酒店》。鄭東煥透露IU最近也來應援他的話劇演出，不過他卻猶豫許久到底要不要告訴IU他入圍金馬呢？後來他還是沒說出口，偷偷低調來台，原來他擔心自己若特別提起，聽起來似乎有點像是在炫耀，只好作罷。



鄭東煥平時相當活躍於話劇舞台，也同時演出電視劇或電影作品，能夠兼顧完全不一樣的表演方式並不容易，而他卻謙虛地說只是做自己喜歡做的事情。他說自己對於話劇有種特別的使命感，也提到對於自己熱愛的事情，最難得的是持久力。已經73歲的他如何培養好體力呢？鄭東煥表示平時自己其實不太會吃營養品，雖喜愛登山但也沒有特別運動，一切都靠精神意志力撐下去。



這部代表新加坡角逐奧斯卡最佳國際影片，並一舉入圍金馬獎最佳女主角（洪慧芳）、最佳新導演（何書銘）、最佳男配角（鄭東煥）、最佳原著劇本（何書銘、王欣茹）等四項大獎的溫馨喜劇《花路阿朱媽》，即將在12月23日於台灣感動獻映。本片劇情描述癡迷韓劇的新加坡大媽（洪慧芳飾），本來滿心期待要跟兒子一起赴韓旅行，沒想到卻被臨陣放鴿子。不過她為了夢想，決定要放飛自我，鼓起勇氣獨自踏上旅途。只是這場烏龍冒險，讓她被導遊（姜亨錫飾）丟包，還遇到熱心助人的保全大叔（鄭東煥飾），甚至無預警捲入暴力事件，讓這場錯綜複雜的圓夢之旅，竟成為她自我覺醒的人生第二春…



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞