這次支持的CP真的在一起了～《換乘戀愛2》海恩&賢奎穩定發展：穿同品牌不同款情侶裝被發現！

還有什麼比「我支持的CP真的有在好好交往」更令觀眾開心的呢？

《換乘戀愛2》雖然已經結束了，但人氣嘉賓們的一舉一動仍然吸引了所有觀眾的目光。最終選擇中成海恩和鄭賢奎牽手成功，無數觀眾都期待兩人不光只是在節目上，私下裡也能夠進展順利，好好交往。

前幾日，海恩通過個人IG Story公開了一段影片，她和賢奎、熙斗、奈言、泰亦幾人合影。 除了被俊男靚女的顏值驚到意外，網友們關注的則是海恩和賢奎所穿的衣服，針織衫雖然款式不同，卻來自於同一個品牌，看得網友們驚歎：「他倆穿的情侶衫」、「你倆以為不穿同款我們就發現不了嗎」、「養眼的CP」、「要麼是一起買的，要麼是一方送給另一方的」的。



此前，賢奎通過個人IG預告自己將探訪朋友的咖啡店，當天他確實按照約定現身，而身邊則是海恩，看來兩人感情進展得十分順利，他們還很開心地和粉絲們互動、聊天。

지금 현규해은 현규 지인카페에서 카운터 본대ㅠㅠ pic.twitter.com/wmz6UKg1bZ — 마일 (@milearchive) November 12, 2022

해은 나언 희두 현규가(오늘만 알바로) 일 하는 카페 왔나봐!!!!!

친목사진 주세요 제발 pic.twitter.com/47aegTUXlZ — one.. (@__onechzn) November 12, 2022

賢奎的出現撫慰了海恩因前任受傷的心，7天的溫暖與貼心戰勝了7年，兩人牽手成功，並將緣分延續到了節目之外，已經有不少觀眾喊話：你倆一定要結婚啊！

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