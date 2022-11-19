韩知名精神医学专家：青少年化妆有可能提升成绩！网友骂翻：不要乱宣传

青少年时期学化妆会影响学业吗？

不知道大家读书时有没有被爸妈、老师批评过「有化妆的时间和心思，不如把精力放在学业上」。 最近精神健康科学的吴恩英博士就提出了自己的看法，青少年化妆后对自己的外貌满意度提高的话，有可能促使成绩提高。

日前吴恩英博士通过个人YouTube频道《吴恩英的遗愿清单 》公开了一则以「青少年化妆就能促使成绩提升的理由」为题的影片。 影片先是解释有研究结果先是青少年在化妆后对自己的外貌满意度提升的话会促使成绩也跟著提升，对该结果吴博士表示赞同，「如果好好积累自我审视时候的自我满意度的话，还会产生自豪感。 在青少年涂抹唇釉或是调整肤色的化妆品，觉得气色有变好时自我满足感也会上升，这样的人在其他领域中认真做事的可能性很高，一直带著化妆品其实是一件需要很勤劳才能实现的事情。」



此外，吴恩英博士还再三强调不该则被儿童化妆，可以引导、提议，帮助儿童去自己接受。 「孩子们有时候吵嚷著要穿不符合季节的衣服，或者化奇怪的妆，这不是什么危险的事或是坏事、错事，只需要告诉他们这不符合当下的状况即可，他们那样做了之后其实同龄人反而会说『你这样很奇怪哎』，从同龄人那里得到的反馈其实更能让他们接受。 即使孩子们出於主动意愿所做的一些事情不符合成年人的期待，也不要过多指责，或是用命令、指示的口吻和他们说话。」



不过这期节目在播出后在韩网上引发了网友们的讨论，不少人留言称：「只能说这种理论听起来很成熟」、「即使成绩能提高，也不希望做这种宣传」、「这女的不是反对触法少年年龄下调的女人吗」、「 不要这样好不好」、「开始费心思化妆就应该看成学业废掉了，这女的最近越来越过分了」、「不希望化妆，那个年纪本身就很美，没必要用化妆遮掩」等。



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