「國民三胞胎」已是國小4年級學生，性格截然不同！宋一國：大韓已有女友～

宋一國公開了「國民三胞胎」大韓、民國、萬歲的近況。

宋家三胞胎因育兒綜藝《超人回來了》而被廣大觀眾所熟知，不僅在韓國，乃至全亞洲都有他們的姨母粉。 推出節目之後，爸爸宋一國偶爾通過SNS分享三個兒子的狀況，也引來無數留言和點讚，姨母粉們十分關心孩子們的生活。

出道24年的宋一國首次亮相綜藝節目《Radio Star》，主持人們十分好奇三胞胎的近況。 宋一國透露：「他們已經是國小4年級了，鞋子要買265mm，身高差不多160cm左右。」從公開的照片來看三胞胎完全是等比例長大，五官完全沒變，只有身高變了。 大哥大韓依舊沉穩，二哥民國還是那樣機靈聰慧，萬歲也依然古靈精怪。



宋一國還稱：「他們沒有手機，脖子上掛的是無線電，目前也沒有打算給他們買手機，3個人還是朋友的感覺，一起玩，還沒覺得手機有多大用處。 」



從小就個性截然不同的三胞胎長大了也是一樣，宋一國介紹兒子們的性格，說道：「大韓是軍事迷，而且有女友了。 民國之前說我都長白頭髮了，我就告訴他全是因為為他們操心，他居然說'所以奶奶才那麼多白頭髮啊'。 」

看到大韓、民國、萬歲有在好好長大，姨母粉們表示很欣慰。



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