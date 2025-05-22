湯姆克魯斯上《Run Jin》分享充滿智慧的話：電影絕對不是「我」而是「我們」、只有一個人就不是BTS了

Jin 表示，BTS已經活動進入第13年，而湯姆·克魯斯（Tom Cruise）和電影《不可能的任務：最終清算》團隊，「長時間建立信任的秘訣是什麼？」卻得到了相當受用且溫暖的一席話。

湯姆·克魯斯表示：「我有一個很重要的鐵律，電影絕對不是「我」而是「我們」的電影，就像Jin所在的BTS組合一樣，要時刻尊重一起工作的人們，我會一直以開放的姿態和大家溝通，為了在大家需要幫忙時，馬上提供幫助。」



「就像Jin一個人，做不了BTS一樣，在看不見的地方有許多團隊，他們一直在幫助我們，這就是我喜歡拍電影的原因，也是我熱愛人生的原因。」



Jin 指向前方介紹，跟眼前的男PD已經合作了13年，跟一旁的女工作人員更是合作了15年（加上出道前的兩年），是非常堅固的關係，湯姆·克魯斯聽完也非常感動，提到自己也與克里斯多福·麥奎里（Christopher McQuarrie）導演合作了20年（此次也是他執導），再過5年，Jin和大家就能迎接合作的第20年了！現場的大家都開心的笑著，氣氛相當溫暖。





▼影片已定位在7:19。



＊延伸閱讀：《Run Jin》湯姆克魯斯炫耀自己知道BTS！最愛的韓式炸雞&熱情的人們，Jin反過來推薦他另一道刺激美食



湯姆·克魯斯跟Jin家人視訊通話的小花絮，也公開了～！

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞