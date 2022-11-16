「酒鬼山野女人們」？《酒都女2》李先彬、韓善伙、鄭恩地全追隨崔始源朝自然人發展XD

《酒鬼都市女人們2》先前發布的首支預告表達了女主角們睽違一年即將「再瘋一回」，而二支預告瘋狂程度不遑多讓，透露了她們將前往山居。

*前情提要：



預告部分片段彷彿《山友都市女人們》似的，不過三個女人安昭熙、韓智妍與姜芝久（李先彬、韓善伙、鄭恩地飾演）不只是要登山，而是要在山上紮營展開山居生活。



比起第一季，姜北久（崔始源 飾）的頹廢造型更上層樓，崔始源粉絲們都覺得又好笑又期待呢！姜北久遇見女人們詢問：「所以才來這座山嗎？」難不成女人們是為了尋找消失的姜北久才上山？到底是為了什麼從都市女人搖身一變樸素的山野女人？姜北久又是遇到什麼打擊也上山了？



後半段預告久女人們開始了更多挑戰，不過都離不開酒、吃和瘋。韓智妍還重現一年前吃雞腳的激動「超──長讚嘆音」。



《酒鬼都市女人們2》就在下月9日觀眾見面！快來看預告先過過癮吧！（還有官方製作的一年前一年後對比影片）





*編按：標題「自然人」指在山上自給自足的人，照崔始源的程度……稱「野人」好像也可以XD

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