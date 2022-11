《2022MAMA》今年將由朴寶劍＋SOMI擔任主持人！還有BTS J-Hope的初次SOLO舞台！

《2022MAMA》終於即將登場,在11月29日與30日兩天在日本大阪京瓷巨蛋舉辦,Mnet方面也在稍早舉辦的全球記者會上公開了今年的主持人,就是深受大家喜愛的朴寶劍以及全昭彌,也同步公開了特別的舞台。

主辦方Mnet在記者會上表示,今年將展現出更加新穎的《2022MAMA》,主題就是Kpop世界市民意識,大家在K-Pop的世界裡熱愛Kpop音樂,並且藉由音樂連結大家成為一個共同體,也包含了團結的深遠意義。《2022MAMA》在第一天11月29日的節目由歌手全昭彌SOMI主持,將頒發Worldwide粉絲們票選的獎項,副標題為「我們創造的世界」,而第二天11月30日則是頒發各歌手與各領域的獎項,由連續三年主持此頒獎典禮的朴寶劍再度出任主持,副標題為「We Are Kpop」。



[#2022MAMA] 〈Day 1〉 Host Announcement | #jeonsomi



JEON SOMI will host the first night under the theme

“The world we build together”.



World’s No.1 K-POP Awards⠀

2022 MAMA AWARDS

2022.11.29(TUE)-30(WED) 6PM(KST)#MAMAAWARDS #2022MAMAAWARDS pic.twitter.com/0FlF6gozae — MAMA AWARDS (@MnetMAMA) November 16, 2022

此外更公開了即將呈現BTS成員J-Hope的個人SOLO舞台。製作單位表示,J-Hope今年作為SOLO藝人,並且富含其內心世界的專輯大獲好評,在本次的MAMA典禮上將呈現J-Hope的SOLO舞台也首次公開,歷年來BTS在MAMA上的表演總是成為傳奇經典,而本次J-Hope也將朝著這樣的方向準備著個人舞台。



[#2022MAMA] Performing Artist | #jhope



2022 MAMA 3rd Lineup



Please give a warm welcome to

j-hope to join 2022 MAMA!



World’s No.1 K-POP Awards⠀

2022 MAMA AWARDS

2022.11.29(TUE)-30(WED) 6PM(KST)#MAMAAWARDS #2022MAMAAWARDS pic.twitter.com/votn8pOEcC — MAMA AWARDS (@MnetMAMA) November 16, 2022

先前公開的表演藝人陣容包含了Stray Kids、ITZY、TXT、JO1、Treasure、ENHYPEN、IVE、Kep1er、孝琳、ZICO、林英雄、Forestella、(G)I-DLE、BIBI、NiziU、INI、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans及Street Man Fighter組合等,更有迎接出道15年之際,時隔7年再度以完整體登場的女子團體KARA,也將是本次《2022MAMA》的亮點。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞