最近韓國觀眾邊罵變看的一部劇：《王后傘下》被吐槽錯誤多，收視率卻不降反增，刷新自身紀錄！

韓國古裝劇《王后傘下》在本土觀眾的一片罵聲中收視率不減反增，持續飆高。

由金惠秀、金海淑、崔元英和文相民攜手主演的《王后傘下》已經播出了8集，根據收視率調查顯示，第8集首都圈收視率為13%，最高瞬間收視率為14.7%，刷新了自身最高收視率。 該集全國平均收視率也有11.8%，無論是首都圈還是全國標準，《王后傘下》的收視率都在同檔劇中登頂，強勁勢頭無劇可比。



一邊是飆升的收視率，一邊則是觀眾、網友們對該劇的批評，只因為自《王后傘下》開播以來，從未逃脫過關於「歷史考證有誤」、「很像中國古裝劇」的吐槽，且不止一次引發過熱議。先有第2集黃貴人（玉子妍 飾）對兒子義聖君（姜澯熙 飾）說的四字成語「物歸原主」在字幕中被標記成了中文繁體字。接著第5集中王后林姀憐（金惠秀 飾）對黃元亨（金義聖 飾）所說的「本宮的話還沒說完」，朝鮮時期後宮嬪妃從未有過「本宮」的稱呼，「本宮」帶有濃濃的中國古裝劇味道。



爭議並未到此結束，第7集中，王李浩（崔元英 飾）對大妃（金海淑 飾）表示：「媽媽並不是為了我，而是為了你自己。」大妃回應：「這也是你希望的不是嗎」，雖然兩人是母子關係，但按照劇中朝鮮後宮的劇情設定，大妃也要對身為兒子的王說敬語，兒子稱呼母親該用「母妃」，劇中卻直接用了現代韓文的非敬語。



不間斷的爭議絲毫未影響到《王后傘下》的收視率，更多的觀眾帶著邊看邊罵的心情繼續收看，眾人還表示：「明知道是狗血劇卻依舊被吸引，就是很有趣啊」、「這是近期電視劇中最好看的一部」、「罵的人是我，看的人也是我」等。

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