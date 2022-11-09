最近韩国观众边骂变看的一部剧：《王后伞下》被吐槽错误多，收视率却不降反增，刷新自身纪录！

韩国古装剧《王后伞下》在本土观众的一片骂声中收视率不减反增，持续飙高。

由金惠秀、金海淑、崔元英和文相民携手主演的《王后伞下》已经播出了8集，根据收视率调查显示，第8集首都圈收视率为13%，最高瞬间收视率为14.7%，刷新了自身最高收视率。 该集全国平均收视率也有11.8%，无论是首都圈还是全国标准，《王后伞下》的收视率都在同档剧中登顶，强劲势头无剧可比。



一边是飙升的收视率，一边则是观众、网友们对该剧的批评，只因为自《王后伞下》开播以来，从未逃脱过关於「历史考证有误」、「很像中国古装剧」的吐槽，且不止一次引发过热议。先有第2集黄贵人（玉子妍 饰）对儿子义圣君（姜澯熙 饰）说的四字成语「物归原主」在字幕中被标记成了中文繁体字。接著第5集中王后林姀怜（金惠秀 饰）对黄元亨（金义圣 饰）所说的「本宫的话还没说完」，朝鲜时期后宫嫔妃从未有过「本宫」的称呼，「本宫」带有浓浓的中国古装剧味道。



争议并未到此结束，第7集中，王李浩（崔元英 饰）对大妃（金海淑 饰）表示：「妈妈并不是为了我，而是为了你自己。」大妃回应：「这也是你希望的不是吗」，虽然两人是母子关系，但按照剧中朝鲜后宫的剧情设定，大妃也要对身为儿子的王说敬语，儿子称呼母亲该用「母妃」，剧中却直接用了现代韩文的非敬语。



不间断的争议丝毫未影响到《王后伞下》的收视率，更多的观众带著边看边骂的心情继续收看，众人还表示：「明知道是狗血剧却依旧被吸引，就是很有趣啊」、「这是近期电视剧中最好看的一部」、「骂的人是我，看的人也是我」等。

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