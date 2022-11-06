OMEGA X發佈超心酸聲明：遭受讓人想哭的不正當待遇、被迫承諾「不擅自更新SNS」，看粉絲應援留言才能入睡

男團OMEGA X之前被粉絲曝光所屬社代表施暴、被單方面取消機票滯留美國，沉寂數日後終於在今天發佈正式聲明。

OMEGA X用新開設的SNS賬號發佈聲明，表示曾經被所屬社Spire娛樂強迫簽訂承諾書「不與公司商議就更新SNS的話需承擔民事刑事責任」，所以在整理好針對公司的立場之前遲遲未能與粉絲溝通。



關於公司代表的暴力和辱罵，OMEGA X含蓄地表示：「組合活動期間有過幸福的時間，但也不得不忍受痛苦的時間。 這次我們的受害事實被大家知道之後，一度擔心之前的成果都化為泡沫，但現在決定一起鼓起勇氣。」 OMEGA X稱這個團是「戰勝挫折聚在一起的11位成員們不放棄夢想而獲得的第二次機會」，對於每一位成員都非常寶貴。



OMEGA X尤其強調了對粉絲們的真摯感謝：「讓我們不放棄夢想繼續挑戰的動力，就是等待和信任我們、為我們加油的粉絲。 托粉絲們的福才能撐過2年時間。 雖然有很多日子在所屬社那裡遭遇了讓人想哭的不當待遇，但我們記得粉絲們給我們的喊聲、反復看著應援信息來入睡，這是讓我們撐下來的唯一力量。」



最後OMEGA X表示會繼續活動：「擁有相同目標的11位成員，和我們有相同夢想的粉絲們，是我們不願再次失去的、全世界最為珍貴的存在。」



上月有粉絲爆料OMEGA X被所屬社代表辱罵拉扯，還疑似被代表單方面取消機票而滯留美國，最後在家人幫助下重新購買機票才返回韓國，悲慘遭遇讓很多非粉看了也大呼心痛。



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