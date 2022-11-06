OMEGA X发布超心酸声明：遭受让人想哭的不正当待遇、被迫承诺「不擅自更新SNS」，看粉丝应援留言才能入睡

男团OMEGA X之前被粉丝曝光所属社代表施暴、被单方面取消机票滞留美国，沉寂数日后终於在今天发布正式声明。

OMEGA X用新开设的SNS账号发布声明，表示曾经被所属社Spire娱乐强迫签订承诺书「不与公司商议就更新SNS的话需承担民事刑事责任」，所以在整理好针对公司的立场之前迟迟未能与粉丝沟通。



关於公司代表的暴力和辱骂，OMEGA X含蓄地表示：「组合活动期间有过幸福的时间，但也不得不忍受痛苦的时间。 这次我们的受害事实被大家知道之后，一度担心之前的成果都化为泡沫，但现在决定一起鼓起勇气。」 OMEGA X称这个团是「战胜挫折聚在一起的11位成员们不放弃梦想而获得的第二次机会」，对於每一位成员都非常宝贵。



OMEGA X尤其强调了对粉丝们的真挚感谢：「让我们不放弃梦想继续挑战的动力，就是等待和信任我们、为我们加油的粉丝。 托粉丝们的福才能撑过2年时间。 虽然有很多日子在所属社那里遭遇了让人想哭的不当待遇，但我们记得粉丝们给我们的喊声、反复看著应援信息来入睡，这是让我们撑下来的唯一力量。」



最后OMEGA X表示会继续活动：「拥有相同目标的11位成员，和我们有相同梦想的粉丝们，是我们不愿再次失去的、全世界最为珍贵的存在。」



上月有粉丝爆料OMEGA X被所属社代表辱骂拉扯，还疑似被代表单方面取消机票而滞留美国，最后在家人帮助下重新购买机票才返回韩国，悲惨遭遇让很多非粉看了也大呼心痛。



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