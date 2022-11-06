朴恩斌泰國見面會大跳BLACKPINK新歌《Shut Down》，唱泰文歌甜度爆表超用心！

朴恩斌繼菲律賓之後飛赴泰國舉辦粉絲見面會，不僅誠意滿滿獻唱泰文歌曲，還cover了女團BLACKPINK的新歌《Shut Down》，引現場尖叫不斷。

朴恩斌作為童星出道後一步步積累作品和人氣，今年在ENA律政劇《非常律師禹英禑》中飾演患有自閉症類群的禹英禑，聰明善良的個性和涉及不同社會議題的案件受到各界一致好評，也令整個亞洲觀眾都愛上可愛又有實力的朴恩斌。



這次在粉絲見面會上，朴恩斌卻展現了演員之外的另一面！在昨日於曼谷舉辦的見面會《EUN-BIN NOTE ： BINKAN》中，朴恩斌跳了女團BLACKPINK的新歌《Shut Down》中一段舞蹈，溫婉淑女的印花長裙居然是搭配如此霸氣的歌曲XD



朴恩斌動作流暢又有力，一看就是有認真練習過！不僅台下尖叫聲不斷，台上的MC更看到呆住、全程張大眼睛嘴巴，最後還激動地跺腳拍手，反應超真實XD



此外朴恩斌還一展歌喉，為粉絲們演唱了一首動聽的泰國歌曲，真的超級用心啊！



接下來朴恩斌還將繼續亞洲粉絲見面會的行程，11月11日在新加坡、19日在日本東京與當地粉絲見面。



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