朴恩斌泰國見面會大跳BLACKPINK新歌《Shut Down》，唱泰文歌甜度爆表超用心！

朴恩斌繼菲律賓之後飛赴泰國舉辦粉絲見面會,不僅誠意滿滿獻唱泰文歌曲,還cover了女團BLACKPINK的新歌《Shut Down》,引現場尖叫不斷。

朴恩斌作為童星出道後一步步積累作品和人氣,今年在ENA律政劇《非常律師禹英禑》中飾演患有自閉症類群的禹英禑,聰明善良的個性和涉及不同社會議題的案件受到各界一致好評,也令整個亞洲觀眾都愛上可愛又有實力的朴恩斌。



這次在粉絲見面會上,朴恩斌卻展現了演員之外的另一面!在昨日於曼谷舉辦的見面會《EUN-BIN NOTE : BINKAN》中,朴恩斌跳了女團BLACKPINK的新歌《Shut Down》中一段舞蹈,溫婉淑女的印花長裙居然是搭配如此霸氣的歌曲XD



朴恩斌動作流暢又有力,一看就是有認真練習過!不僅台下尖叫聲不斷,台上的MC更看到呆住、全程張大眼睛嘴巴,最後還激動地跺腳拍手,反應超真實XD



#ParkEunBin ATE AND LEFT NO CRUMBS pic.twitter.com/JFZYcp491I

此外朴恩斌還一展歌喉,為粉絲們演唱了一首動聽的泰國歌曲,真的超級用心啊!



Eun Bin is still dancing even in her ending song!!! #박은빈 #ParkEunBin #ParkEunBinFMinBKk pic.twitter.com/c1EkKm8WOy