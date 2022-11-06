朴恩斌泰国见面会大跳BLACKPINK新歌《Shut Down》，唱泰文歌甜度爆表超用心！

朴恩斌继菲律宾之后飞赴泰国举办粉丝见面会，不仅诚意满满献唱泰文歌曲，还cover了女团BLACKPINK的新歌《Shut Down》，引现场尖叫不断。

朴恩斌作为童星出道后一步步积累作品和人气，今年在ENA律政剧《非常律师禹英禑》中饰演患有自闭症类群的禹英禑，聪明善良的个性和涉及不同社会议题的案件受到各界一致好评，也令整个亚洲观众都爱上可爱又有实力的朴恩斌。



这次在粉丝见面会上，朴恩斌却展现了演员之外的另一面！在昨日於曼谷举办的见面会《EUN-BIN NOTE ： BINKAN》中，朴恩斌跳了女团BLACKPINK的新歌《Shut Down》中一段舞蹈，温婉淑女的印花长裙居然是搭配如此霸气的歌曲XD



朴恩斌动作流畅又有力，一看就是有认真练习过！不仅台下尖叫声不断，台上的MC更看到呆住、全程张大眼睛嘴巴，最后还激动地跺脚拍手，反应超真实XD



此外朴恩斌还一展歌喉，为粉丝们演唱了一首动听的泰国歌曲，真的超级用心啊！



接下来朴恩斌还将继续亚洲粉丝见面会的行程，11月11日在新加坡、19日在日本东京与当地粉丝见面。



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