朴恩斌泰国见面会大跳BLACKPINK新歌《Shut Down》，唱泰文歌甜度爆表超用心！

朴恩斌继菲律宾之后飞赴泰国举办粉丝见面会，不仅诚意满满献唱泰文歌曲，还cover了女团BLACKPINK的新歌《Shut Down》，引现场尖叫不断。
朴恩斌作为童星出道后一步步积累作品和人气，今年在ENA律政剧《非常律师禹英禑》中饰演患有自闭症类群的禹英禑，聪明善良的个性和涉及不同社会议题的案件受到各界一致好评，也令整个亚洲观众都爱上可爱又有实力的朴恩斌。
这次在粉丝见面会上，朴恩斌却展现了演员之外的另一面！在昨日於曼谷举办的见面会《EUN-BIN NOTE ： BINKAN》中，朴恩斌跳了女团BLACKPINK的新歌《Shut Down》中一段舞蹈，温婉淑女的印花长裙居然是搭配如此霸气的歌曲XD
EXCUSE MY VOICE!!!!! pic.twitter.com/vvU7B1qnW8— Eunbinshi (@Eunbining07) November 5, 2022
朴恩斌动作流畅又有力，一看就是有认真练习过！不仅台下尖叫声不断，台上的MC更看到呆住、全程张大眼睛嘴巴，最后还激动地跺脚拍手，反应超真实XD
#ParkEunBin ATE AND LEFT NO CRUMBS pic.twitter.com/JFZYcp491I— ami (@eunbincore) November 6, 2022
此外朴恩斌还一展歌喉，为粉丝们演唱了一首动听的泰国歌曲，真的超级用心啊！
Eun Bin is still dancing even in her ending song!!! #박은빈 #ParkEunBin #ParkEunBinFMinBKk pic.twitter.com/c1EkKm8WOy— (@0904peb) November 5, 2022
接下来朴恩斌还将继续亚洲粉丝见面会的行程，11月11日在新加坡、19日在日本东京与当地粉丝见面。
[#NEWS] 박은빈, 필리핀 팬미팅 성료...따갈로그어 소통 감동— NAMOOACTORS (@NAMOOACTORS2004) October 24, 2022
▶ https://t.co/6wrCffJJMQ#박은빈 #은빈노트_빈칸 #PARKEUNBIN #EUNBINNOTE_BINKAN pic.twitter.com/tq6ZPMQBqa
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