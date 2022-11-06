韓國打卡景點再加一！大邱「百年韓屋」改造成星巴克，室內室外都超好拍！

韓國星巴克常會推出一些限定口味，或是在特別節日都會推出對應的主題商品，是不少人到韓國旅遊必去打卡的吧！

在10月20日，星巴克在韓國古典音樂的發源地「大邱」開了新店，特別的是...這間店是擁有100多年歷史的韓屋改建而成。星巴克相關人士表示：「我們最大限度地保留屋頂椽子、橫樑、柱子、地板、外觀等原來的外觀，並計畫成為既溫馨又提供現代體驗的店家。」



而這家店的總面積199坪，座位約120個，為了最大限度地保留具有悠久歷史的地板形態，設置了近40個座位，可以感受到韓屋的情趣和幽靜的氛圍。另一側韓屋的外圍也有20多個座位，可以眺望室外庭院，享受咖啡。喝咖啡的同時，為了通過音樂連接過去和現在，還與音響品牌 Bang & Olufsen 展開合作，構建了最佳的音樂欣賞空間。



感覺不管是室內還是室外都超好拍的啊！（桃園飛大邱的航線預計在12月中復航，有計畫要去的朋友們，到時候大家記得去打卡一波哦！）



【大邱鐘路古宅店（대구종로고택점）】

住址：대구 중구 중앙대로77길 22（大邱 中區 中央大路77街 22）

營業時間：08：00～22：00

交通方式：地鐵1號線中央路站1號出口，步行約4分鐘

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