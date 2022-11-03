得知梨泰院外籍受难者无法回家乡，李英爱主动联系、表示愿支付返家费用：我会帮忙！

许多网友也纷纷跳出来伸援手。

这次梨泰院悲剧让许多人痛心不已，不只深深影响韩国民众、其中也包含外籍人士伤亡，一天天的新闻看下来，使人为受害者感到十分难过，韩国也宣布进入全国哀悼期，许多娱乐活动皆已暂停，希望能抚平伤痛。



Today in Korea is the start of national mourning/services for the victims of the itaewon tragedy. Please keep them in your prayers #prayforitaewon pic.twitter.com/yClAQ7NcEb — Mingiiee (@k_mingiiee) October 31, 2022

这次事件中，有俄罗斯籍受难者家属表示，碍於经济因素，恐筹措不出遗体运送费用，可能无法将受难者送回家乡安息。据悉，该名家属为受难者的父亲，已经十分年迈、目前仍在护理之家工作，经济并不宽裕，女儿在韩国就业，已规划未来将回俄罗斯和父亲同住，没想到竟发生憾事。



演员李英爱听闻相关事宜后，竟主动透过基金会联系、表示愿意支付费用，以协助罹难者返乡，据悉返乡金额为1000万韩元，许多民众也表示将参与协助行列，消息一出引来广大回响。李英爱目前担任南韩身障人士基金会主席，爱心一向不落人后的她，这次又再度施以援手，获得许多关注。



作为南韩演员巨星，李英爱多年来深受海内外群众喜爱，当初以《大长今》红遍全亚，更是广告界四大女王、清新高贵的气质更获封「氧气美女」，近期还被票选为「韩国人喜欢的韩国美女」第一名，此次低调助人消息一出，让人夸赞她不只人美，心地更是善良到不行！



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