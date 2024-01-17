病態的崇拜！《大指揮家》李茂生變身柯南追出真相！李英愛指揮兼小提琴獨奏引出嫌犯！（EP.11 – 12完）

[有雷] 《大指揮家》終於畫下句點，也創下自身最高收視率紀錄。有著遺傳性疾病高風險，身邊又發生一連串事件的李英愛，一一排除了自己所懷疑的對象後，才驚覺將她視為一生偶像的年輕首席黃寶凜星，竟是對她下毒的兇手！李茂生也不放過任何線索，發現黃寶凜星犯下的恐怖錯誤不只一次…

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車世音（李英愛飾）驚傳被下毒而引發身體不適或記憶斷片等現象，除了警方正展開調查，車世音曾懷疑是出軌前夫金弼，但金弼卻也遭到同樣的毒物注射襲擊而昏迷。警方透露吸毒團員金奉柱死亡現場留有的短刀，沾有的血液驗出是B型女性所有。車世音從團員名單中看見，懷疑的人選是小三李雅真（李詩媛飾）、首席李露娜（黃寶凜星飾）以及團員權秀珍。



車世音照常團練，首席李露娜卻顯得異常不安，不僅節奏大亂，甚至拉斷了小提琴的琴弦，事後她解釋不願看到車世音的貼身秘書泰浩持續留在此地，但車世音不接受這樣的說法。露娜卻要求指揮帶她去喝酒…世音攙扶著喝醉的露娜進房間，看見露娜的確非常崇拜自己，房裡貼滿車世音的海報，行事曆上也記下公演日期等，不過行事曆上印的「玄仁製藥」讓她留下印象。



原來露娜與育幼院姊姊及男友合住，偶然發現了這男子另有曖昧對象，露娜威脅要告訴姊姊，除非男友從任職的公司「玄仁製藥」幫她偷出公司生產的特殊藥物。警方與樂團會長劉正宰（李茂生飾）同時查到了任職於玄仁製藥的男子有高度嫌疑，世音也找上了露娜姊姊，據姊姊透露，露娜從小被生母與養母拋棄了兩次，開始失去安全感，進而想要控制身邊能愛她的人，這次她的對象成了車世音。



露娜三番兩次對車世音下毒，從室內擴香到隨身瓶香水，甚至把毒物藏在車世音辦公室盆栽中。露娜也曾破壞李雅真的煞車，導致她撞上車世音發生車禍，殺害了團員金奉柱，也用簡訊引出金弼而向他注射藥物，還把金泰浩約到家中用花盆打破了他的頭……原來一連串的事件都是露娜所為，她也從此行蹤不明。



車世音知道唯有利用露娜對音樂以及對她的執著，才有可能引她現身。從她日記中發現她最終的渴望，就是與世音同台演出。世音刻意透過媒體發表本次公演將由她與李露娜首席共同演出特殊曲目，並且世音除了指揮還與露娜共同擔任小提琴獨奏。演出當日，露娜果真從觀眾席走上舞台，但這也是她最後一場演出，逃不過法律的制裁。



車世音決定放下一切遠行，把樂團交給原本的指揮，樂團氣氛也變得非常融洽。離開前她到醫院探望前夫，金弼的記憶卻還停留在兩人尚未結婚的時期，車世音前往探監，露娜也拒絕了會面，她帶著遺傳病檢查結果來到母親的墳前，但這結果一點也不再重要了，劉正宰將陪著車世音的身邊，到世界各處流浪。



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