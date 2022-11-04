傳金賽綸為支付和解金賠償款掏空所有錢，在咖啡店做兼職

演員金賽綸的近況被曝光。

今年5月，金賽綸因醉酒駕駛、撞壞街邊公共設施後被群眾舉報，雖然飲酒測定結果測出了血液酒精濃度數值，但金賽綸希望采血，後期血檢結果也確認她酒駕。 金賽綸公開道歉，並表示將暫停一切演藝活動以示自省。 而11月3日，知名娛記出身的YouTuber李振浩通過個人YouTube頻道以「女演員金賽綸掏空財產的真正理由」為題曝光了金賽綸的近況。



李振浩表示：「我諮詢了直接和金賽綸談過話的朋友，金賽綸自己透露正在朋友的咖啡店裡做兼職。 她稱之前掙的錢全都用在了事故處理、和解金和賠償款上，沒辦法才出來兼職。 不過這位朋友也不知道金賽綸到底在哪家咖啡店工作，而且這僅僅是金賽綸自己說的，我問了相關的人，大家都說不知道，很驚訝。 」李振浩還轉述了相關人士的話語，稱金賽綸真的在咖啡店打工的可能性極低，「相關人士還說金賽綸從小就當演員，可以說毫無社會經驗，不太可能去咖啡店打工。 如果真的有在兼職，不可能連一張照片都沒有。 」



自5月之後，金賽綸暫停了所有工作，她出演的Netflix電視劇《狩獵犬們》也因她的緣故製作延期，片商表示會刪減掉她的戲份。 此外，這兩日金賽綸距酒駕事故時隔6個月更新IG，照片中驚現電子煙，她隨後刪掉了PO文，又一次引發民眾熱議。



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